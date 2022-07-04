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【創業比賽】友邦推創業比賽攻年輕人市場 將投放150萬作起動資金

理財智慧 19:21 2022/07/04

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為協助青年人發展潛力，友邦宣佈推出香港青年共創項目比賽「Cre8 by AIA」，比賽提供總共150萬港元的Cre8起動資金，助年青人把創意無限的夢想化成可持續的事業。比賽由「試當真」頻道創辦人游學修擔任「Cre8大師」，他將率領五位星級導師及評判親身指導入選者，協助他們實踐其創意「諗法」。友邦香港及澳門市場及業務策劃總監蔡明雄透露，「Cre8 by AIA」報名反應熱烈，當中又以表演創作組別最多人參加。

【新股IPO】塗鴉智能2391明日掛牌公開發售超購8.95倍 一手中籤率18%【下一頁

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

友邦香港及澳門首席客戶、策略及轉型官謝佩蘭表示，青年界別的發展潛力高，因此公司大力發展年青人市場。她表示，年青人討厭硬銷，因此友邦不會主動接觸他們，而是希望適時與他們分享保障理財觀念，令他們通過獨特體驗接觸保險。蔡明雄亦補充指，集團今年針對18至34歲群組的數碼媒體投放預算按年增加逾15％。針對年青人喜愛本土文化的特點。友邦早前特意贊助了張敬軒及鄭欣宜的演唱會，8月亦會有林家謙《SUMMER BLUES》演唱會，希望可以拉近與年輕族群的距離。

【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要

另針對青年人網購的習慣，讓他們了解到保險可快捷、簡單、個人化，去年友邦亦與本地初創公司Bloom合作推出保費僅為7.8元的「保物24」，客戶可因應日常生活情景，於平台上完成投保以及理賠程序。

【名牌熱話】傳CHANEL網上加價試水溫 經典款加10%後又恢復原價 自2019年起升60%【下一頁

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記者：鄭日棱

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