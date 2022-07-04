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迪士尼新遊輪下周四啟航 船上餐廳結合沉浸式體驗 盼吸客扭轉虧損

環球政經 15:20 2022/07/04

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美國華特迪士尼的行政總裁查佩克（Bob Chapek）日前推出了10年來第一艘遊輪願望號（The Wish），並將於7月14日從美國佛羅里達州啟航。郵輪業務一直是迪士尼龐大的主題公園、體驗和產品部門的一部分，而願望號是迪士尼旗下第五艘郵輪，花費超過六年籌備，可容納4,000名乘客，結合虛擬與現實的沉浸式體驗，這艘郵輪備受矚目，有望扭轉虧損。

願望號（The Wish）內部概念圖片：

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願望號首先主打頂層甲板的海上樂園AquaMouse，以米奇、米妮為主角，遊客可遊玩230米長的水道， 船上的沉浸式餐廳帶領遊客進入「冰雪奇緣」和MARVEL復仇者聯盟的世界，休息室也以星際大戰中的巡洋艦為主題設計。另外，郵輪結合虛擬與現實的互動體驗，乘客將透過應用程式，將手機轉變成虛擬望遠鏡來觀望夜空中的星座。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

查佩克認為，這樣的互動遊戲是一種讓消費者在觀看電影和參觀主題樂園之間，與迪士尼角色和故事保持連結的方式。查佩克曾在2021年11月的財報會議上，宣佈迪士尼將進軍元宇宙，希望利用沈浸式體驗，展現述說故事的新方法，今年2月迪士尼的人事異動，也強調將打造新一代的數位體驗，這次應用在願望號的虛實體驗，或許正是查佩克帶領公司踏足元宇宙的一次嘗試。

華特迪士尼於疫情期間財務虧損，2021年錄得5.35億美元虧損，2022上半年營業收入達到42億美元。迪士尼也預計2025年再推出兩艘郵輪。

【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

 

 

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：龍紀瑩

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