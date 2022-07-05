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【美團3690】美團開市照彈近2%　創始人王興更新1.2億A股質押操作　另一創始人穆榮均減持16.6萬B股、套現近3268萬

股市 09:22 2022/07/05

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【美團3690】美團創始人王興更新1.2億A股質押操作　另一創始人穆榮均減持16.6萬B股、套現近3268萬

聯交所披露，美團 （03690） 創始人王興近日調整其股權質押操作，估計王興將一批2019年已質押了股份轉押予另一間金融機構，涉約1.23億A股，佔美團總股本約1.98%。另一美團聯合創始人、高級副總裁穆榮均上周四（6月30日）首次減持16.67萬美團B股，每股平均作價196.0524元，套現3267.54.萬元。

美團今日開市照彈1.9%，報205元。

王興在2019年7月質押約1.23億股A類股，據申報文件，王興上周四終止部分金融機構的前期授權，同時授予另一家金融機構在發生某些事件的情況下，有權出售總計約1.23億A股美團，王興在年也曾更新此筆的質押條款，意味王興並沒有新增質押股份或減持。

美團發言人回應時指，質押股份情況已在2019年按照聯交所規定披露，此次只是舊質押條款更新的常規披露，並沒有新增質押股份，更不涉及任何減持計劃。

據披露，穆榮均上週四通過的首次公開發行前員工股票激勵計劃獲授16.67萬美團B股，同日穆榮均悉售這批股份。

**重溫【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、華潤水泥控股、中國建材**

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港股 B股 A股 美團－W（03690）

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