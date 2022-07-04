【旅遊保險】蘇黎世推「飛凡」旅遊保險計劃　全港首涵蓋回港檢疫期支出

▲ 蘇黎世推「飛凡」旅遊保險計劃，涵蓋回港檢疫期支出。

為配合港人在持續變化的疫情中的外遊需求，蘇黎世推出「飛凡」旅遊保險計劃，為全港首個涵蓋回港檢疫期相關支出的旅遊保險計劃。由即日起至2022年9月30日內投保，可享保費九折優惠。

若客戶在回港檢疫期間確診而導致檢疫期延長，該計劃將提供最高1,500港元的現金津貼。而若因旅途受阻影響回港後的檢疫酒店安排，該計劃會為不能退回或重新預訂檢疫酒店的費用提供最高7,000港元的保障。

出發前和旅途中確診可獲保障

若客戶於行程出發最少14天前投保，出發前無論是因客戶本人或同遊旅伴確診、受保人因居住的樓宇被圍封進行強制檢測，或成為緊密接觸者而需接受「法定檢疫隔離」，而導致旅程取消，均可得到最高15,000港元賠償。

若因客戶本人或旅伴在旅途中感染新冠病毒而不能繼續已安排好的行程，可得到最高15,000港元賠償。如需要接受突發的外地強制隔離，更可享免費延長保障期15日、海外隔離酒店費用最高7,000港元保障。另外該計劃提供新冠病毒以外的保障，包括最高100萬港元的意外保障、個人財物保障、旅程延誤及阻礙保障，以及最高200萬港元的個人責任保障 。

在港親人若需照顧、缺席活動 可另獲保障

另外，如新冠病毒導致客戶延遲回港或檢疫期延長，該計劃提供最高5,000港元的額外保障，保障範圍包括家居財物因盜竊或火災而造成損失，家中長者、小孩及寵物需要額外住宿，長者或小孩需要聘請個人護理員，亦會賠償未使用及無法追討但已支付的缺席活動費用，如度假套票及演唱會門票等。

蘇黎世保險（香港）一般保險業務行政總裁秦展指，隨著回港隔離要求放寬，以及多國重啟旅遊業，預期港人外遊的意欲及需求將會有增無減。而調查顯示港人選擇目的地的最重要考量為旅遊限制和檢疫期，因此推出「飛凡」旅遊保險計劃，配合港人外遊返港需要。

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