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【華為新機】華為nova 10系列登場　6,000萬像素前置鏡頭成亮點

科技 17:32 2022/07/04

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華為宣布，全新登場的nova 10系列正式登場。

華為（Huawei）今（4日）舉行夏季新品發布會，宣布nova系列再添新成員！全新的nova 10系列共有兩款手機，分別為「nova 10」和「nova 10 Pro」。其中nova 10 Pro的前置鏡頭更首設6,000萬像素超廣角鏡頭和800萬像素人像特寫鏡頭，成為發布會亮點。

【華為新品牌】華為推出「華為影像 XMAGE」品牌　聚焦新手機拍攝技術創新

【華為摺機】華為新摺機Mate Xs 2攻港　即日開賣售$14,988

華為宣布，全新登場的nova 10系列正式登場。其中華為nova 10 Pro搭載雙目立體視覺影像系統，首次搭載前置6,000萬像素超廣角鏡頭和800萬像素人像特寫鏡頭，另外也支援0.7倍至5倍前置全焦段變焦，成為業界目前前置最高像素、首個支援前置5倍變焦的前置影像系統。而nova 10則搭載6,000萬像素超廣角自拍鏡頭。

華為終端BG首席運營官何剛在會上也提到，截至今年6月，全球nova用戶累積超過2億。（華為官方圖片）

至於後置鏡頭，nova 10系列以一顆金圈大「藥丸」三鏡頭設計，搭載5,000萬像素RYYB超感知影像單元、5,000萬像素超感知鏡頭及800萬像素超廣角微距鏡頭。

另外，兩款新品都搭載高通Snapdragon 778G 4G處理器和 8GB RAM，nova 10內建 4,000mAh電池，支援66W有線充電。nova10 Pro電池則為4,500mAh，有線快充的功率提升至100W。

（華為官方圖片）

全球nova用戶　已超過2億

華為nova 10會提供128GB和256GB儲存空間型號，售價分別為2,699人民幣（約3,160港元）和2,999人民幣（約3,512港元）。nova 10 Pro款也是同樣配置，售價分別為3,699人民幣（約4,331港元）和3,999人民幣（約4,683港元）。惟目前香港區的上市日期，仍需待官方公布。

華為終端BG首席運營官何剛在會上也提到，截至今年6月，全球nova用戶累積超過2億，未來也將會持續研發更多新產品，來吸引用戶。

【華為發布會】華為MateBook系列六款新品亮相　最平$6,258可入手

責任編輯：曾曉汶

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