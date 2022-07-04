▲ 【ETF通】ETF納滬深港通首日 北上成交1.5億人民幣、南下成交未足1億

交易所買賣基金（ETF）今日首日納入滬深港通交易，據港交所 （00388） 資料，ETF首日在北向互聯互通買賣金額共1.475億元人民幣，當中滬股通佔1.4億、深股通佔748萬。南向交易方面，經港股通買賣ETF的金額僅8413萬港元。

滬港通、深港通機制擴大首日，共有87家香港、內地掛牌ETF可跨境交易，當中83家為內地掛牌ETF，僅4家為香港上市的ETF。

除了ETF通外，內地和香港金融監管機構今日連推兩項新合作，包括擬在6個月後推出「互換通」，初期可以讓外資北向參與利率互換產品（Interest Rate Swap）。相關場外交易產品可以讓債券通等投資者，管理境內定息產品的利率風險。

另外，人行和金管局聯合公布將貨幣互換協議設為常備協議，毋須再定期更新協議，並將協議規模由現有5000億元人民幣或5900億港元，擴大到8000億元人民幣或9400億港元，同時簡化操作。

該協議作用是因應人民幣在離岸市場可能出現短缺，人民銀行可按需要向金管局提供人民幣，金管局則以港元交換，協議到期日以日計，變相作為境外人民幣「後備流動性」，應付突發情況。

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編輯：麥德銘