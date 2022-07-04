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【職場調查】研究指不滿管理層成過半員工離職原因 專家：工作能力好不等於擅長管理

理財智慧 19:32 2022/07/04

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根據美國蓋洛普（gallup）的最新研究指出，有近半的員工表示離職原因是為了擺脫公司管理層的束縛，他們表示管理層令原本不錯的工作變得痛苦，甚至恐懼上班，管理不善除了影響員工的工作效率，增加企業營運成本，導致生產力下降之外，更會加劇員工的壓力，並引起身心健康問題。

【職場熱話】財務自由後會否繼續返工？大多人選擇返「Hea工」或兼職 部分會選擇體驗人生【下一頁

【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

企業心理學家Mary-Clare Race指出，領導素質包括個人素質、技術和專業能力、價值觀和態度以及行為。他認為很多時候下屬認為與上司難以相處，並非因為管理層有嚴重的性格缺陷，而是因為他們扮演了錯誤的角色。Race表示一般情況下員工獲得晉升到管理層的條件就是任期夠久，以及在先前工作崗位的出色表現（通常跟管理能力無關），他們的晉升或許可以在短期內產出價值，但長遠而言缺乏管理能力會導致他們與下屬不和，破壞團隊、部門或企業，因此這種成功不可持續。

【青姐話】向上游 唔使愁

Race表示企業用升職來作為獎勵員工的方法其實是錯誤行為，在企業結構和職業觀念而言，把擅長某事但不適合管理的人提拔到管理職是錯誤行為，他建議企業應讓職位更多元化，讓才華橫溢的人繼續做他們擅長的事情而非管理，並通過其他方法而非升職去提供獎勵。

【筍工推介】郵政署招聘助理銷售經理　月薪逾2.6萬元　按業績及所達目標年薪高達53萬元【下一頁

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記者：鄭日棱

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