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【新股IPO】塗鴉智能2391明日掛牌公開發售超購8.95倍 一手中籤率18%

股樓投資 17:58 2022/07/04

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塗鴉智能（新上市編號：02391）將於明日（5日）掛牌，其公開發售部份錄得超額認購約8.95倍，一手中籤率為18%，投資者需認購9手方能穩獲一手；該股以19.3元定價。聯席保薦人為中金、美銀證券及摩根士丹利。

同場加映：【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

該股是次集資所得，約30%用於增強物聯網技術及基礎設施；約30%用於擴大及增強產品供應；約15%用於營銷及品牌活動；約15%用於尋求戰略夥伴關係、投資及收購，以實施長期增長策略；及約10%用於一般企業用途及營運資金需求。

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同場加映：【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

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記者：張以正

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塗鴉智能－W（02391） IPO 港股

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