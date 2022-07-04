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【職場熱話】打工仔日資公司上班半月有感而發 身處座位都要保持微笑 對辦公室繁複禮儀感無奈

理財智慧 18:31 2022/07/04

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日本企業有其獨特的職場特色，諸如加班文化、員工從不請假、被逼跟上司應酬、說話表裡不一、部門間決策緩慢等等，儘管今時今日未必全部準確，但在不少人的心中早已形成刻板印象。近日就有網民在「Dcard」討論區發文指自己加入日資公司半個月，對於當中的文化衝突深感不習慣。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

樓主表示，公司上班時間明明是朝九晚五，但有一次他早了五分鐘於8:55回到公司，經理立即對他建議8:45前需返到公司。樓主又埋怨上班首周已需全數背誦公司的核心價值，即使返回自己座位工作，都需要保持微笑；樓主表示自己並非服務業從業員，對同事微笑也算了，但身處自己座位埋頭苦幹都要保持微笑，到底是要笑什麼呢？

此外，樓主亦對需於工作環境使用日式慣用句感到無奈。譬如說，每次開會上司發言完畢，都一定要拍手講「辛苦曬」，收工去到門口都要對著同事說「收工喇」、「今日辛苦曬」，樓主直言「真是救命」，並建議大家沒必要都不要在日資公司上班。

    點擊圖片放大
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網友對樓主的遭遇反應踴躍，「坐自己個位戴口罩做野都要微笑，好癲」、「個畫面真係好好笑，成班人坐在電腦前微笑」、「一日微笑八個鐘，眼附近肌肉都幾辛苦」。不過，有網友亦指出日本文化就是這樣，因此很不理解為何香港人這樣喜歡移民日本，網友對此表示：「日本只適合旅行」、「日本是好住的，比起香港的話，不過在日本返工就不了」、「日本文化永遠都是做外人享受下就好，不是土生土長但要融入當地跟足禮儀的話真是人都癲」。

至於上班時間，有網民就指出「自己的經歷是早15分鐘，同人熟絡後就不用跟那麼足，我反而幾喜歡精神式大叫，我覺得好搞笑」、「日資要早15分鐘已經不算誇張，有些要你早半個鐘返到，開始工作前幫手打掃office」。不過亦有網民反駁「我做日資公司9:00開工我10點先返到」，看來不同公司不同工種，情況難以一概而論。

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責任編輯：嚴浩文

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