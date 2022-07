【珠璣人生@iM網欄】風華絕世 宋朝的藝術與文化

平時一有空閒,我就會和家人到西九文化區休憩,不但可以享受海風、放鬆身心,更可以到M+博物館、戲曲中心感受文化藝術的熏陶。而更令人興奮的是,香港故宮文化博物館終於在本月2號開幕,届時,大家又多了一個地方去了解和欣賞中國文化的神韻。目前香港故宮已接受網上預約,逢星期三更免費給市民參觀,掀起一股文化熱潮,甚至出現一票難求的情況。

香港故宮文化博物館共有九個展廳,是故宮在中國內地以外的首個合作項目,目標是希望透過香港獨特的優勢,用現代手法來演繹中國文化,成為中國文化與國際藝術交流的一個平台。

公司團隊與國家文物局合作推廣中國文化IP項目,希望市民能以生活化的形式接觸到傳統中國歷史。盼望着在不久的將來,有機會和香港故宮文化博物館合作,將我們的產品在故宮展出,令更多香港市民能欣賞到中國歷史文化的精妙之處。

公司產品主打「唐宋」系列,繼上月專題「大唐盛世」的介紹之後,這次我主要想和大家分享「風華絕世」的宋朝。

宋朝是中國歷史長河中一個偉大的時代,在政治、經濟、軍事都相對穩定的情況之下,市民生活安定;加上宋朝君主大多着重思想文化的傳承,令宋朝文化達到高度繁榮。其中最具代表性的便是《清明上河圖》,它不僅反映了宋朝經濟繁榮的景象,更展現了當時市井文化強大的生命力——昌盛的汴梁、濃濃煙火氣息的背後,直接反映了廣大民眾富庶的生活及和諧的盛況。

北宋時期老百姓生活安穩,「市井經濟」發展迅速,大大小小的商業街、琳瑯滿目的地攤商品、各式各樣娛樂活動,使小手工藝者、小販、戲曲師、風水師等成為城市經濟的主要推動者;都城聚集很多茶藝館、浴堂、棋藝館、雜耍館……不僅體現了濃厚的生活氣息和人情味,更為宋朝的城市建設創造了突出的貢獻,使百姓在精神滿足和生活品質上都有了新的提升。

宋朝的文學和科技也創下了新的高度。「唐宋八大家」中有六位誕生在宋朝,儒學復興,社會推祟尊師重道、忠孝節義之風;科技發展非常先進,四大發明在宋朝也得到改良;在文學、藝術、科技百花齊放之下,宋朝的絲綢、瓷器、山水畫等在整個市場上流通,也將宋朝的藝術文化推上了高峰。

生活在現代的我們能有幸通過寶貴的歷史遺跡了解千年前繁榮富強的宋朝,如果大家閒暇時到西九文化區走走,便能穿越時空回到古時,感受當時的生活、文化和藝術,又何嘗不是一種享受呢?

