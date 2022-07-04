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英示威者發起慢駛堵路 抗議高油價

環球社會熱點 17:22 2022/07/04

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受俄羅斯與烏克蘭戰爭等因素影響，英國民眾飽受油價高企衝擊。當地有示威者發起慢駛堵路行動，抗議持續多時的高油價，要求削減燃料稅。英國警方呼籲民眾，外出需三思及盡量留在家中，警告大多數路段可能出現大擠塞。

英示威者用膠水黐手同梵高名畫 恐被監禁10年 【下一頁】

英國獨立報引述警方報稱，兩大主要公路M4及M5已有堵塞，M4威爾士親王大橋路段周一（4日）早上8時據悉已有擠塞。德文郡（Devon）及康沃爾郡（Cornwall）警方表示，同日早上7時開始，M5出現慢駛抗議。

提倡公平燃料價格組織FairFuelUK創辦人考克斯（Howard Cox）預計，示威者應該針對3條主要繁忙公路（M4﹑M5及A38），並在2條行車路上慢駛抗議。據悉，示威經社交平台發起，口號為「油價反對徵稅」（Fuel Price Stand Against Tax）。

英NHS護士抗議加薪太少被罰10萬 警方認執法出錯但拒道歉 【下一頁】

英國曾在3月時每公升燃油減稅5便士，但措施無阻油價繼續上升。財相辛偉誠（Rishi Sunak）曾表示，考慮更積極削減燃料稅。英國政府表示理解民眾對日常生活成本上升感不滿，以及民眾擁有示威的權利，惟強調日常生活不應受阻，指交通擠塞只會增加使用燃料。

分析機構益百利（Experian）數據顯示，英國每公升汽油價格於周四（7日）將升至歷史新高，估計達1.914英鎊（約18.15港元），每公升柴油價格亦會升至1.991英鎊（約18.9港元）。

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責任編輯：吳漢培

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