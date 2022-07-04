【國際油價】岸田文雄：G7設俄油價格上限　將是現價一半

七國集團（G7）峰會上周完結，G7領導人在會上就俄羅斯石油及天然氣價格設上限達成共識。日本首相岸田文雄周日（3日）透露，所設上限定在目前價格約一半。

據共同社報道，岸田文雄稱，G7會建立機制，將俄羅斯石油封頂價，定在目前價格約一半，高於這個價格則不會及不允許購買。

岸田文雄強調，「我們正面臨動搖和平秩序的嚴重事態，七國集團必須向外展示，侵略行為將要付出巨大代價。」他又說，俄烏衝突導致物價高漲，G7峰會確認會合作應對物價高漲。

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責任編輯：黃苑筠