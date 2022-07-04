倫敦律師拒接部分法援案促加薪 見習律師年薪得17萬

英格蘭與威爾士兩地的刑事法大律師早於上月底起罷工，要求政府為負責法援案的律師加薪，而倫敦律師已拒絕接部分法律援助案件。英國有獨立審查報告指，初入行的見習律師年薪一般僅得1.8萬英鎊（約17萬港元）。

末日博士魯賓尼警告美將嚴重衰退 股市或再暴跌5成 【下一頁】

英國《衛報》指法援預算不足的糾紛升級，倫敦的事務律師目前拒接被控襲擊緊急服務人員及騷擾罪人士的案件。而倫敦的刑事法大律師也已經拒接盜竊案。

有律師協會組織代表表示，律師固然不希望被告無代表律師，或令受害人及證人遭受延誤。但組織強調政府給予的法援案人工過低，指多年來資金不足的問題破壞整個法援系統。

前法官貝拉米（Christopher Bellamy）去年12月曾發表獨立審查報告，建議盡快為大律師和事務律師加薪15%，料花費大約1.35億英鎊（約12.8億港元）。

貝拉米的報告指出，法律援助公司招聘年輕律師面臨不少挑戰，而初入行律師在培訓期間的年薪通常約為1.8萬英鎊，取得執業資格的律師年薪通常為2.5萬英鎊（約23.7萬港元）。

不過對比之下，倫敦大型律師事務所的初級律師起薪點達到年薪12萬英鎊（約114萬港元），接法援案件的律師薪金明顯遠低於同行。

岸田文雄：G7設俄石油限價機制 上限為現價一半 【下一頁】

不過司法部表示，政府正嘗試提供貝拉米在報告中建議的加薪幅度，批評律師的罷工行動影響法院清理積壓案件的進度。

司法部聲稱當局在增加法援資金方面取得10年來最大增長，律師界歡迎政府作出上述變化，但希望政府將為負責法援案的律師加薪25%

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲