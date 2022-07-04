▲ 【商湯20】商湯接連急挫下一阻力位在那？ 一文盤點商湯12輪上市前融資股東成本價

AI股商湯 （00020） 禁售期解封後連續兩交易日遭到拋售，周一（7月4日）再大插19%，收報2.54元，失守千億市值，市值收縮至850億元，全日成交額25億元，再創上市新高。

商湯上市前股東6月開始積極部署沽貨，自從上月起近172億股或57%商湯大貨存入CCASS ，較5月底增加8.8倍，伺機待沽的商湯股份大幅上漲。

商湯上市前股東每股成本

商湯上市前經過12輪融資，前期投資者每股成本介乎0.12至0.4094美元（折合約0.156至3.19港元）。繼上周四（6月30日）失守D+系列投資者成本價3.19元，周一收市價進一步逼近C輪投資者買入價。

孫正義旗下軟銀賬面仍賺8.7億

孫正義旗下軟銀險成輸家，軟銀C+系列或之後才參與投資商湯，每股成本介乎0.2331至0.4096美元（折合1.82至3.19港元），其持股量約47億股或14%商湯，若軟銀至今一股未沽，賬面賺8.7億元。

而阿里巴巴 （09988） 參與商湯C-1及C-2系列融資，每股成本約0.12124至0.184美元（折合0.95至1.44港元），以持股24億股或7%商湯計，仍錄得賬面進賬近30億元。

【開市追揸沽】下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？

相關文章：

【商湯20】商湯續挫近兩成破底 逾2000買盤2.5元排隊再撈底

【商湯20】商湯大戶再調百億大貨壓境、6月累存倉170億股料部署沽貨

【商湯20】商湯上周解禁後急挫 光大估商湯約8月納港股通獲北水支持 滙豐料股價將逐漸回歸基本面