  • 29°C
香港時間 : 2022704日 (一) 19:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【商湯20】商湯接連急挫下一阻力位在哪？　一文盤點商湯12輪上市前融資股東成本價

股市 17:13 2022/07/04

分享：

分享：

【商湯20】商湯接連急挫下一阻力位在哪？　一文盤點商湯12輪上市前融資股東成本價

AI股商湯 （00020） 禁售期解封後連續兩交易日遭到拋售，周一（7月4日）再大插19%，收報2.54元，失守千億市值，市值收縮至850億元，全日成交額25億元，再創上市新高。

商湯上市前股東6月開始積極部署沽貨，自從上月起近172億股或57%商湯大貨存入CCASS ，較5月底增加8.8倍，伺機待沽的商湯股份大幅上漲。

商湯科技：獲習主席視察展品包括自主知識產權機器人、芯片等，看【下一頁】

商湯上市前股東每股成本

商湯上市前經過12輪融資，前期投資者每股成本介乎0.12至0.4094美元（折合約0.156至3.19港元）。繼上周四（6月30日）失守D+系列投資者成本價3.19元，周一收市價進一步逼近C輪投資者買入價。

孫正義旗下軟銀賬面仍賺8.7億

孫正義旗下軟銀險成輸家，軟銀C+系列或之後才參與投資商湯，每股成本介乎0.2331至0.4096美元（折合1.82至3.19港元），其持股量約47億股或14%商湯，若軟銀至今一股未沽，賬面賺8.7億元。

而阿里巴巴 （09988） 參與商湯C-1及C-2系列融資，每股成本約0.12124至0.184美元（折合0.95至1.44港元），以持股24億股或7%商湯計，仍錄得賬面進賬近30億元。

【開市追揸沽】下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？

相關文章：

【商湯20】商湯續挫近兩成破底　逾2000買盤2.5元排隊再撈底

【商湯20】商湯大戶再調百億大貨壓境、6月累存倉170億股料部署沽貨

【商湯20】商湯上周解禁後急挫　光大估商湯約8月納港股通獲北水支持　滙豐料股價將逐漸回歸基本面

港股 商湯－W（00020） 阿里巴巴－SW（09988）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中美金融戰】任志剛：外匯基金以財政盈餘買美債　如市民的錢借予美國　學者：投資美債屬尋回報
【中美金融戰】任志剛：外匯基金以財政盈餘買美債　如市民的錢借予美國　學者：投資美債屬尋回報
【開市9點半】「ETF通」今開通　阿里港股存託增至60%　商湯大戶再調出百億大貨或部署沽貨
【開市9點半】「ETF通」今開通　阿里港股存託增至60%　商湯大戶再調出百億大貨或部署沽貨
【恒指夜期+北水】夜期彈115點　北水買理想汽車（不斷更新）
【恒指夜期+北水】夜期彈115點　北水買理想汽車（不斷更新）
【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%、料短期將被列入「預定摘牌名單」
【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%、料短期將被列入「預定摘牌名單」
【美國縮表】儲局6月未見大縮表　僅及目標5%
【美國縮表】儲局6月未見大縮表　僅及目標5%
【商湯20】商湯半日再挫13%　大戶再調百億大貨壓境、6月累存倉170億股料部署沽貨
【商湯20】商湯半日再挫13%　大戶再調百億大貨壓境、6月累存倉170億股料部署沽貨
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款