【職場新常態】新世界集團試行「夏季工作周」　 逢星期五可獲半天假期　 兼自選一天WFH

新世界集團宣布，將優化家庭友善措施，當中包括試行「夏日工作天」(Summer Fridays)，於夏季實施4.5天工作周及一天在家工作，採用混合辦公模式，讓員工能更彈性地安排工作時間與地點。

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新世界集團表示，根據旗下各公司業務性質與實際運作情況，並會於多個合適的業務單位，包括新世界發展、K11、新創建總辦事處等，實施「夏日工作天」。相關同事於薪金維持不變的情況下，逢星期五可獲半天假期。除此之外，員工亦可每星期遙距辦公一天。

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上述措施將於今年7月至9月於集團內多個業務單位試行，之後再作檢討。若相關業務單位有個別職員因工作關係未能享有「夏日工作天」，集團將會為他們作出其他合適的彈性安排，以助員工達到工作與生活平衡。

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