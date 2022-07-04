【ESG】東亞代銷近30隻ESG基金 穩定派息產品受捧

▲ 東亞現代銷近30隻ESG基金，具穩定派息者較受捧。

綠色金融漸深入民心，銀行亦積極推售相關的多元化產品。東亞銀行 （00023） 代銷近30隻ESG（環境、社會及管冶）基金，月供計劃可低至100元，而面對高通脹，提供穩定派息的產品較受捧。

東亞銀行回應本報查詢指，該行提供的ESG基金以股票及股債混合基金為主，涵蓋多種不同主題，包括智慧城市、再生能源、氣候變化、可持續發展等。目前平台上有接近30隻ESG基金，提供超過60種不同的股份類別供客戶選擇。

月供計劃每月供款低至100元

東亞發言人表示，單次最低認購金額為1000元，月供計劃每月供款更低至100元，視乎具體基金而定。該行不時向特定客戶群組提供認購優惠，但暫時沒有ESG基金的相關優惠。

發言人續指， 在高通脹環境下，派息類基金提供穩定派息，會較受投資者青睞。客戶投資ESG基金前，除了考慮基金過往的回報表現外，亦關注經濟周期、基金下行風險及個人偏好。一般而言，在加息周期内，平均存續期較短的債券基金、對利率的敏感度會較低。客戶投資時應充分考慮自身的投資目標，以及可承受的風險水平，從而作出投資決定。

談及東亞銀行拓展綠色金融的大方向，發言人透露，該行致力推動低碳經濟轉型，以助建立更可持續的未來。東亞銀行的目標，是透過支持客戶經營對環境和社會負責的業務和項目，擴大該行的綠色和可持續發展融資組合。該行為客戶提供過渡融資方案，協助客戶透過提升能源效益、建立可持續的供應鏈，以及增加可再生能源的使用，實現碳中和。該行亦透過其跨境業務的優勢，掌握大灣區及其他地區的綠色融資商機。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪