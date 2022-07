【夢想本應翱翔@iM網欄】助餐飲業數碼升級　 大馬初創疫情期間業績升四成

近年各行各業都在進行數碼轉型提升效率,餐飲業亦不例外。來自馬來西亞的初創企業Food Market Hub創辦人從親歷開餐廳的挑戰出發,為餐飲業中小企打造採購及庫存管理平台,不單在疫情期間獲得融資,今年還入選阿里巴巴創業者基金主辦的「JUMPSTARTER 2022環球創業比賽」十強隊伍。

創辦食材採購及管理IT平台

受使命驅動,是不少初創能穩健發展的關鍵因素。筆者最近和Food Market Hub創辦人Shayna Teh交流,得知她曾經營餐廳,她笑言當時自己和生意夥伴的理念比較「幼稚(naive)」,以為只要食物質素佳就能賺錢並擴充。雖然曾於2年內開了3間分店,惟單靠人力管理難以獲取實時數據,特別當食材價格不斷上升令管理更困難,最後生意難以為繼。

兩人反思整個經營流程,有感中小型餐廳沒有足夠資源購買ERP(企業資源規劃)系統是一大痛點,於是決定利用兩人的技術專長,創辦服務餐飲業的科技公司。

創辦於2017年的Food Market Hub為餐飲業提供訂閱制收費的採購及庫存管理平台,業者可通過一站式後台連結供應商,透過總結分析採購數據,有效管理及控制食材成本、減少浪費和預測銷售額;同時提供無縫的溝通渠道及支付選項;未來不排除提供貸款功能,進一步完善餐飲業管理系統。Shayna說:「我們的宗旨是為中小企業提供可負擔的企業管理科技。」目前單是香港就有約300間餐廳在使用Food Market Hub的系統,東亞客戶包括KFC、莆田、鼎泰豐、PizzaHut等。

創業初期員工減薪共度時艱

Shayna回憶,創業初期全靠自己與合夥人的積蓄,甚至用盡個人借貸及信用卡額度,誰知還遇上新冠疫情。她指,當時只有不到一個月的資金流,「我們告知員工,市場對我們的產品有需求,但需要他們的幫助來渡過這個艱難時期。結果員工們都願意暫時減薪,與公司共渡時艱。」

除了員工的支持之外,2020年該公司還吸引到主要投資者Go-Ventures的第一筆注資,「他們看到我們的交易數據及增長潛力,在疫情期間投資,使我們走出資金緊絀的困境,此後便一直增長迅速。」然後2021年底更獲得850萬美元A輪融資,投資者包括AC Ventures Malaysia、Go-Ventures、SIG及500 Global等。

採用IT應對封城及人手短缺

有了第一次面對疫情嚴峻「封城」期間有效管理現金流的經驗,該公司在面對第二次「封城」面對同樣情況時變得游刃有餘,加上餐飲業普遍無法提供堂食,餐廳經營者都更願意採用科技以應對人手短缺等問題,令這期間Food Market Hub的生意額增長了四成。

「餐廳老闆想要減少開支,我們的手機應用程式幫他們在同一平台追蹤所有採購數據、管理發票等文件,減少依賴人力。」Shayna說。

參賽由打入百強到入圍十強

經營餐廳及創辦科技初創公司,雖然兩者都是創業,Shayna卻有不同感受:「開餐廳著重運營,做前人做過的事情,確保食物質素等;創辦科技初創更多由零到一,開創初創的經歷改變了我很多,我之前從未在投資者面前推銷理念,也沒有技術背景,如今很關注科技的發展。」

Food Market Hub在去年已參加過JUMPSTARTER,惟當時止步於100強,Shayna視今年的比賽作為再一次鍛煉自己推銷技巧的機會。「雖然我們曾經失敗,但盡力嘗試過,這次能入圍十強,正印證了我們取得的進步。」

堅持不懈信自己不輕言放棄

她認為,創業者的首要條件是堅持不懈,跌倒就要迅速爬起來,向前走,直到達成目標。筆者問Shayna如何確保全體員工都步調一致向前。她指,每週例會都會與員工分享成功往績或失敗教訓,向員工傳遞學習到的經驗,表彰業績最好的員工,激勵他們向前。

Shayna亦寄語其他創業者,不要輕易放棄,更不要讓周圍其他聲音影響自己的步伐。「正視你的經驗和直覺,不要因別人說『這不可能』而受打擊。要堅持不懈地嘗試、測試市場、實踐所想,才成就了今天的我們。」

筆者很開心見證公司在第二次參加JUMPSTARTER的蛻變。目前Food Market Hub主打東亞市場,包括香港、台灣、泰國及新加坡。未來筆者希望JUMPSTARTER能繼續為其及更多初創公司提供一個可以接觸更廣闊的亞太市場(包括大灣區)的平台。

作者 _ 周駱美琪( Cindy )簡介:

周駱美琪 (Cindy) 自 2015 年起擔任阿里巴巴香港創業者 基金執行董事。自 2007 年加入阿里巴巴集團, Cindy 曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事,主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目,致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目 Cindy 希望與大家分享不同的創業故事及經驗,也為創業者帶來小貼士,幫助他們了解初創市場的最新形勢。

