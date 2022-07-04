  • 29°C
香港時間 : 2022704日 (一) 17:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【夢想本應翱翔@iM網欄】助餐飲業數碼升級　 大馬初創疫情期間業績升四成

名人薈萃 17:22 2022/07/04

分享：

分享：

近年各行各業都在進行數碼轉型提升效率，餐飲業亦不例外。來自馬來西亞的初創企業Food Market Hub創辦人從親歷開餐廳的挑戰出發，為餐飲業中小企打造採購及庫存管理平台，不單在疫情期間獲得融資，今年還入選阿里巴巴創業者基金主辦的「JUMPSTARTER 2022環球創業比賽」十強隊伍。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

創辦食材採購及管理IT平台

受使命驅動，是不少初創能穩健發展的關鍵因素。筆者最近和Food Market Hub創辦人Shayna Teh交流，得知她曾經營餐廳，她笑言當時自己和生意夥伴的理念比較「幼稚（naive）」，以為只要食物質素佳就能賺錢並擴充。雖然曾於2年內開了3間分店，惟單靠人力管理難以獲取實時數據，特別當食材價格不斷上升令管理更困難，最後生意難以為繼。

兩人反思整個經營流程，有感中小型餐廳沒有足夠資源購買ERP（企業資源規劃）系統是一大痛點，於是決定利用兩人的技術專長，創辦服務餐飲業的科技公司。

創辦於2017年的Food Market Hub為餐飲業提供訂閱制收費的採購及庫存管理平台，業者可通過一站式後台連結供應商，透過總結分析採購數據，有效管理及控制食材成本、減少浪費和預測銷售額；同時提供無縫的溝通渠道及支付選項；未來不排除提供貸款功能，進一步完善餐飲業管理系統。Shayna說：「我們的宗旨是為中小企業提供可負擔的企業管理科技。」目前單是香港就有約300間餐廳在使用Food Market Hub的系統，東亞客戶包括KFC、莆田、鼎泰豐、PizzaHut等。

創業初期員工減薪共度時艱

Shayna回憶，創業初期全靠自己與合夥人的積蓄，甚至用盡個人借貸及信用卡額度，誰知還遇上新冠疫情。她指，當時只有不到一個月的資金流，「我們告知員工，市場對我們的產品有需求，但需要他們的幫助來渡過這個艱難時期。結果員工們都願意暫時減薪，與公司共渡時艱。」

除了員工的支持之外，2020年該公司還吸引到主要投資者Go-Ventures的第一筆注資，「他們看到我們的交易數據及增長潛力，在疫情期間投資，使我們走出資金緊絀的困境，此後便一直增長迅速。」然後2021年底更獲得850萬美元A輪融資，投資者包括AC Ventures Malaysia、Go-Ventures、SIG及500 Global等。

採用IT應對封城及人手短缺

有了第一次面對疫情嚴峻「封城」期間有效管理現金流的經驗，該公司在面對第二次「封城」面對同樣情況時變得游刃有餘，加上餐飲業普遍無法提供堂食，餐廳經營者都更願意採用科技以應對人手短缺等問題，令這期間Food Market Hub的生意額增長了四成。

「餐廳老闆想要減少開支，我們的手機應用程式幫他們在同一平台追蹤所有採購數據、管理發票等文件，減少依賴人力。」Shayna說。

參賽由打入百強到入圍十強

經營餐廳及創辦科技初創公司，雖然兩者都是創業，Shayna卻有不同感受：「開餐廳著重運營，做前人做過的事情，確保食物質素等；創辦科技初創更多由零到一，開創初創的經歷改變了我很多，我之前從未在投資者面前推銷理念，也沒有技術背景，如今很關注科技的發展。」

Food Market Hub在去年已參加過JUMPSTARTER，惟當時止步於100強，Shayna視今年的比賽作為再一次鍛煉自己推銷技巧的機會。「雖然我們曾經失敗，但盡力嘗試過，這次能入圍十強，正印證了我們取得的進步。」

堅持不懈信自己不輕言放棄

她認為，創業者的首要條件是堅持不懈，跌倒就要迅速爬起來，向前走，直到達成目標。筆者問Shayna如何確保全體員工都步調一致向前。她指，每週例會都會與員工分享成功往績或失敗教訓，向員工傳遞學習到的經驗，表彰業績最好的員工，激勵他們向前。

Shayna亦寄語其他創業者，不要輕易放棄，更不要讓周圍其他聲音影響自己的步伐。「正視你的經驗和直覺，不要因別人說『這不可能』而受打擊。要堅持不懈地嘗試、測試市場、實踐所想，才成就了今天的我們。」

筆者很開心見證公司在第二次參加JUMPSTARTER的蛻變。目前Food Market Hub主打東亞市場，包括香港、台灣、泰國及新加坡。未來筆者希望JUMPSTARTER能繼續為其及更多初創公司提供一個可以接觸更廣闊的亞太市場（包括大灣區）的平台。

【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

 

作者_周駱美琪（Cindy）簡介：
周駱美琪(Cindy)2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

更多夢想本應翱翔@周駱美琪（Cindy）的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 周駱美琪（Cindy）

欄名 : 夢想本應翱翔

最新專欄文章 更多

【夢想本應翱翔@iM網欄】智能語音初創識別聲紋　助企業管理風險提升效率
2022/06/20
【夢想本應翱翔@iM網欄】智能語音初創識別聲紋　助企業管理風險提升效率
【夢想本應翱翔@iM網欄】 美國灣區初創在港設實驗室　AI分析腸道微生物開發治癌藥物
2022/06/06
【夢想本應翱翔@iM網欄】 美國灣區初創在港設實驗室　AI分析腸道微生物開發治癌藥物
【夢想本應翱翔@iM網欄】英國小子夥拍內地減碳專家創業　奪JUMPSTARTER可持續發展大獎
2022/05/23
【夢想本應翱翔@iM網欄】英國小子夥拍內地減碳專家創業　奪JUMPSTARTER可持續發展大獎
【夢想本應翱翔@iM網欄】醫療成像初創勝出JUMPSTARTER　助早期篩查疾病拯救生命
2022/05/11
【夢想本應翱翔@iM網欄】醫療成像初創勝出JUMPSTARTER　助早期篩查疾病拯救生命
【夢想本應翱翔@iM網欄】榮膺JUMPSTARTER 港初創製海洋清潔智能機械人
2022/04/27
【夢想本應翱翔@iM網欄】榮膺JUMPSTARTER 港初創製海洋清潔智能機械人
創業

上一篇文章

【珠璣人生@iM網欄】風華絕世 宋朝的藝術與文化

下一篇文章

【新股IPO】內地社交平台Soul申請來港上市 騰訊持股近50%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

富爸爸窮爸爸作者：比特幣1100美元先撈底！
富爸爸窮爸爸作者：比特幣1100美元先撈底！
【有相睇】單位內籠簡陋　勝在周邊配套齊全　元朗私樓220萬易手
【有相睇】單位內籠簡陋　勝在周邊配套齊全　元朗私樓220萬易手
【Apple】 iPhone 14 Plus有聲氣 或會成便宜大屏iPhone
【Apple】 iPhone 14 Plus有聲氣 或會成便宜大屏iPhone
【帶你睇盤】屯門指標屋苑　規模配套無得輸　靚裝兩房叫價490萬
【帶你睇盤】屯門指標屋苑　規模配套無得輸　靚裝兩房叫價490萬
【室內設計】醫護夫婦花70萬裝修800尺大宅 簡約北歐風盡顯溫馨 小朋友房內攀石牆成焦點
【室內設計】醫護夫婦花70萬裝修800尺大宅 簡約北歐風盡顯溫馨 小朋友房內攀石牆成焦點
【網紅逝世】Minecraft YouTuber Technoblade死於癌症 享年 23 歲
【網紅逝世】Minecraft YouTuber Technoblade死於癌症 享年 23 歲
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款