  • 29°C
香港時間 : 2022704日 (一) 17:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公關大娜移@iM網欄】一方文字養一方人 匯聚賢能譜寫新篇章

名人薈萃 16:57 2022/07/04

分享：

分享：

行過德輔道中的報紙檔，看見「豬肉枱」上鋪陳當天本港所有報章雜誌的頭版，這是晨曦中一道美好的風景線，一眼望過去大致已掌握輿情焦點，忍不住隨即掏錢買了一份，臉上爬滿皺紋的阿姐聲如洪鐘講聲「多謝」，再將零錢找回。

散銀、報紙、太陽傘下的攤檔⋯⋯不曉得何年何月會消失於時代的洪流中，就像浮沉於南海的珍寶號，即使港人苦苦想挽留，亦敵不過現實的殘酷摧毀。

回顧廿五載的光陰，九千一百二十五個日夜，我們經歷許多，也失去了不少。作為星斗市民，會展中心的大陣仗不屬於我和你們，只能從路邊攤上的報刊陣勢調侃一下歷史，從前生果與方向報龍爭虎鬥，刀光劍影，頭條新聞煞是熱鬧。千帆過後，如今留下「文匯與大公」互相輝映，紙量還越來越厚，誰也搶不了誰的風頭。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

報章的專欄作家同樣物換星移，走掉一批，馬傑偉、蔡子強⋯⋯等擱筆了，轉換了新面孔進場。一份刊物好看與否，裡面的專欄質素甚為關鍵，文章高低又與作者的素養息息相關。在下分享幾個常看的欄目：

財經人周顯寫的「投資二三事」，管中窺豹知曉此君深厚的財經界人脈，不時開名爆料，不作遮掩、暢所欲言，所以「好睇」。最憎想揭秘又欲拒還迎，「講啲唔講啲」，猜到還好，猜不到就令人好生火滾，大煞風景。本土財經或綜合類雜誌選擇不多，少不了逢周二出版的某周刊，楊立門的「門裏門外」娓娓道來今昔政事與官場內情，針砭時弊之餘，又滿足了讀者的八卦心理。

【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

另一心頭好是劉健威的「此時此刻」，美饌紛陳中夾雜著故事，飽了眼福，也大動食指。追讀陳頌紅的「麗都美識」多時，喜歡她女性的細膩筆觸，題材新穎多變，一日一篇殊不簡單，冷知識從中長進了不少。司徒永富的「心中富有」，分享博士級的商管智慧及為人處世之道，具心靈雞湯的療效，滋養正面的思維。尚有眾多城中健筆，未能盡錄。閱文如識其人，報刊及網媒的號召力及江湖地位，乃建基於一眾寫手的功力，千錘百煉打造而成，值得好好珍惜。

有人慨嘆，香港又要回到埋頭搵錢、不問世事的年代；然而財大氣粗、有錢大晒早已不合時宜；所謂「胸藏文墨懷若谷」，一方文化養一方人，文字的滋養必不可少。風雨過後，港人絕不能走回頭路，必須向前邁進、開展新姿，冀望匯聚更多文韜武略的高手賢能，共同譜寫經世不墜的全新篇章。

 

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

更多公關大娜移@陳仕娜的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

Facebook：公關大娜移

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 公關大娜移

最新專欄文章 更多

【公關大娜移@iM網欄】發言人五大板斧 為政府省靚招牌
2022/06/13
【公關大娜移@iM網欄】發言人五大板斧 為政府省靚招牌
【公關大娜移@iM網欄】說好香港故事 各說各話欠指揮
2022/05/30
【公關大娜移@iM網欄】說好香港故事 各說各話欠指揮
【公關大娜移@iM網欄】外傭「有風駛盡𢃇」 人工狂升 疫後復常好景勢逆轉
2022/05/16
【公關大娜移@iM網欄】外傭「有風駛盡𢃇」 人工狂升 疫後復常好景勢逆轉
【公關大娜移@iM網欄】行銷最緊要洗腦式 「重複 重複 再重複」
2022/05/03
【公關大娜移@iM網欄】行銷最緊要洗腦式 「重複 重複 再重複」
【公關大娜移@iM網欄】熟讀新世代標籤 投其所好「攻心」為上
2022/04/19
【公關大娜移@iM網欄】熟讀新世代標籤 投其所好「攻心」為上
香港 媒體 大學 文娛藝術

上一篇文章

【新股IPO】內地社交平台Soul申請來港上市 騰訊持股近50%

下一篇文章

【經濟衰退】瑞聯銀行：全球經濟將顯著放緩　惟有望避過衰退
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

富爸爸窮爸爸作者：比特幣1100美元先撈底！
富爸爸窮爸爸作者：比特幣1100美元先撈底！
【有相睇】單位內籠簡陋　勝在周邊配套齊全　元朗私樓220萬易手
【有相睇】單位內籠簡陋　勝在周邊配套齊全　元朗私樓220萬易手
【Apple】 iPhone 14 Plus有聲氣 或會成便宜大屏iPhone
【Apple】 iPhone 14 Plus有聲氣 或會成便宜大屏iPhone
【帶你睇盤】屯門指標屋苑　規模配套無得輸　靚裝兩房叫價490萬
【帶你睇盤】屯門指標屋苑　規模配套無得輸　靚裝兩房叫價490萬
【室內設計】醫護夫婦花70萬裝修800尺大宅 簡約北歐風盡顯溫馨 小朋友房內攀石牆成焦點
【室內設計】醫護夫婦花70萬裝修800尺大宅 簡約北歐風盡顯溫馨 小朋友房內攀石牆成焦點
【網紅逝世】Minecraft YouTuber Technoblade死於癌症 享年 23 歲
【網紅逝世】Minecraft YouTuber Technoblade死於癌症 享年 23 歲
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款