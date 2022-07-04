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【英國王室】女王淡化王室職務 或為交棒查理斯？

環球社會熱點 16:56 2022/07/04

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英女王近年屢次因身體狀況不佳，需要由其他王室成員代為完成公務。白金漢宮最近公布王室職責及財務年度報告，詳細列出王室成員需履行的職責。當中把多項原本由英女王履行的職責移除，英女王未來或不會再出席國會開幕典禮及國是訪問，並由王儲查理斯逐步接替。

王室調查梅根涉欺凌報告出爐 擬鼓勵員工勇於投訴 【下一頁】

白金漢宮發表的王室職責年度報告一直清楚列明英女王需要履行13項憲法職責，包括主持國會開幕典禮、任命總理、進行及接受國是訪問等，而且過去十年從未有重大更改。

但最新一份職責報告卻模糊交代英女王的具體職務，僅描述為「履行一系列議會及外交職責」；至於過往英女王需出席的6項王室活動，報告已刪去國會開幕典禮，當中另外的4個活動今年亦交棒予王儲查理斯（Prince Charles）主持。

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末日博士魯賓尼警告美將嚴重衰退 股市或再暴跌5成 【下一頁】

此外，報告指英女王未來或不會出席執行國是訪問，只會接待來訪的國家元首，並強調英女王「只會在適當或必要情況下」履行職責。

報告特別提及英女王減少公務獲得其他王室成員支持，一眾王室成員將代表英女王履行部分公務。報告指英女王作為國家元首發揮著象徵角色，代表團結及國家認同、持續及長久、成就與成功，以及對志願者至軍隊服務的支持。

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責任編輯：郭麗明

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