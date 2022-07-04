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【新股IPO】內地社交平台Soul申請來港上市 騰訊持股近50%

股樓投資 17:06 2022/07/04

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內地虛擬社交平台Soul的Soulgate已遞交來港主板上市申請，並由美銀及中金公司擔任聯席保薦人。公司曾於去年5月申請在美國上市，惟經審視市場狀況後，於今年6月初撤回申請。

同場加映：【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

Soul主要通過虛擬物品及會員訂閱等增值服務變現，佔去年收入93.9%，同時亦提供廣告投放服務。根據Soulgate的初步招股文件顯示，截至2021年12月底止，Soul月活躍用戶達到3,160萬人，按年增長51.6%，月均付費用戶達170萬人，按年升78.1%；日活躍用戶達930萬人，增長55.8%，每名日活躍用戶日均花費時長達到45.3分鐘。去年度，公司收入達到12.81億元人民幣，按年增長157%。年內虧損為13.24億元人民幣，較2021年度的虧損5.79億元人民幣大幅增加；非國際財務報告準則下去年經調整虧損則為9.98億元人民幣。

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至於從企業股權架構中顯示，公司自2017年起先後進行過7輪上市前融資，引入騰訊（00700）旗下意像架構投資、內地手遊商米哈遊、五源資本等投資者，其中意像架構持有公司上市前49.9%股份，其他上市前投資者則共持股21.6%。

同場加映：【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

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記者：張以正

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