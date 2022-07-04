【周大調富格曲@iM網欄】開心笑一笑 小提琴與笑話

努力向目標邁進

眾所周知，要學好一件樂器絕不簡單。要有先天的天賦，更要有後天的努力。

有一次，教授看見一個學生滿臉倦容：「你身體好嗎？你看來精神不太好。」

學生：「對啊，昨天晚上沒有怎樣休息，整晚都在練琴。」

教授：「噢！同學都說你最近變得非常勤力，非常欣賞你的恒心和耐力。」

學生：「教授過獎了。我相信只要目標清晰，努力練習，總有成功的機會吧。」

教授：「你的目標是什麼？最近要準備國際比賽嗎？」

學生：「最近沒有什麼比賽，我只想樓上的鄰居可以盡快搬走。」

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

琴盒與機關槍

一位小提琴老師曾經於南美洲某城市教授小提琴。

有一天，學生到來上課。

打開琴盒，遂發現盒內沒有琴，只見一枝機關槍。

老師嚇個半死，還來不及反應，就聽見學生大叫：

「弊! 今次大件事，阿爸一定帶錯了我的小提琴去銀行。」

小提琴 vs 鋼琴

音樂課上，老師在講解及介紹各種樂器。

同學之中，不少都正在學習小提琴或鋼琴。

一位小女孩告訴老師：「老師，我的爸爸不太喜歡鋼琴，他比較喜歡小提琴。」

老師：「是嗎？你爸爸是個音樂家嗎？」

女孩回答說：「我爸爸在樂器店工作，負責搬運樂器。」

千萬年薪的小提琴家

德國的音樂學院，不少都設有青少年課程，為有志投身音樂界的年青人提供專業訓練。

Roy 任教的音樂學院亦有提供相關課程，每年都吸引了不少本地及海外的學生報讀，但名額有限，競爭非常激烈。

Roy負責小提琴的入學試，面試期間，他亦會趁機跟家長簡單介紹音樂學院的課程及理念。

有一次，一名十多歲的男孩 Kim 應考小提琴課程，表現不俗。

家長：「教授你好，我們的孩子比較聰明，可能是太聰明，不太喜歡練琴。希望你們可以嚴厲些，好好督促他，以免他浪費自己的才華。」

Roy ：「Kim 頗有潛質，是可造之材。」

家長：「這一點我們都知道。你們有信心可以把我的孩子栽培成年薪過千萬的小提琴家嗎？」

Roy：「無問題，請先準備一千萬捐款交給會計部的同事。之後，我們會有專人聯絡您們。」

【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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欄名 : 周大調富格曲