【新股IPO】金融壹賬通6638今日在港雙重上市 擬拓展內地及東南亞業務

商業科技服務提供商金融壹賬通（06638）今日於港交所主板上市，收市報5.４元。由於金融壹賬通屬介紹上市股份，不會發行或出售任何股份，僅涉及將部份美國存託股份轉換為香港買賣股份，港股成交亦偏淡靜，全日成交額僅129萬，成交量28.8萬。

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金融壹賬通首席執行官沈崇鋒表示，在深耕金融機構客戶的同時，公司也在不斷拓寬服務對象和地域的覆蓋範圍，未來將立足內地、通聯香港、全面覆蓋整個東南亞，向金融機構、政府及監管機構和大型企業提供豐富的科技產品和服務。董事長葉望春則指，是次登陸香港市場是公司邁向新階段的又一標誌，未來將繼續以「技術+業務」，賦能全球金融數碼化轉型。

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記者：張以正