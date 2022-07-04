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【經濟衰退】瑞聯銀行：全球經濟將顯著放緩　惟有望避過衰退

環球政經 16:57 2022/07/04

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瑞聯銀行更新了其2022年年度投資展望，瑞聯表示，展望在今年餘下的時間，全球經濟勢將顯著放緩，衰退風險機率已經上升且可能繼續增加，尤其是在歐洲。不過，當通脹壓力開始緩和，瑞聯預期央行在今年底至邁向2023年，將採取較務實的態度，使全球經濟有望避過衰退。

全球經濟放緩將為信貸息差添加上升壓力，特別是高收益和新興市場債券，這些資產目前的定價仍沒有充分反映經濟景氣及信貸質素轉弱的前景。預期在未來的月份，固定收益對沖基金策略應能夠繼續抵禦來自加息和息差擴闊的雙重阻力。

目前的股票定價僅局部反映全球經濟軟著陸的可能性，而估值水平相對於普遍債券，尤其是信用債，看來仍然偏高，因此當盈利風險與日俱增時，著重於盈利能見度高的優質股份至關重要。

故此，投資者應該預計未來兩個季度股票和固定收益的回報將面臨挑戰。投資者需要優先考慮風險管理，而不是追求回報

中國方面，隨著封鎖措施的逐步放鬆和政府宣布新的貨幣和財政政策，其經濟有望在第三季度穩步復甦。惟瑞聯認為，不太可能達到當局5.5%的增長目標。

瑞聯又指，當對美國聯儲局收緊貨幣政策的預期起變，將意味著美元強勢見頂，而經常賬錄得盈餘的國家，其貨幣將率先獲益，這包括歐元、瑞士法郎及日圓；至於金價下跌至每安士低於1,800美元的風險應有限。

基於歐洲央行也加入收緊貨幣政策的行列，瑞聯相信德國和美國10年期國債孳息率在今年下半年，將繼續分別朝著2%及3.5%的水平進發。

【延伸閱讀】 凱基溫傑：恒指下半年最樂觀25000 推介6精選股 3大投資主題（附買入價及目標價）　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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