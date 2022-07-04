  • 29°C
香港時間 : 2022704日 (一) 18:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【金融反貪】光大銀行原黨委副書記張華宇違規被開除黨藉　安排兒子女婿弟弟等數十人任職光大

股市 17:52 2022/07/04

分享：

分享：

【金融反貪】中國光大銀行原黨委副書記、副行長張華宇被開除黨籍

經中國中央紀委國家監委批准，中央紀委國家監委駐光大集團紀檢監察組、山東省菏澤市監委對中國光大銀行 （06818） （滬：601818）原黨委副書記、副行長張華宇嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查，張華宇嚴重違反政治紀律，與他人串供，訂立攻守同盟，對抗組織審查；嚴重違反中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，接受豪華旅遊和可能影響公正執行公務的高檔宴請；嚴重違反組織紀律，利用職權違規安排兒子、女婿、弟弟等親屬及關係人子女數十人到光大系統工作，為多人在職務晉升、工作調動等方面謀取利益，損害光大系統政治生態；嚴重違反廉潔紀律，利用職務便利，為特定關係人謀取利益，違規從事營利活動，違規持有非上市公司股份，違規參與民間借貸；利用職務便利和影響力為他人在融資貸款、人事安排等方面謀利，非法收受巨額財物。

中紀委表示，張華宇身為黨員領導幹部，背離初心使命，對黨不忠誠不老實；置黨中央三令五申於不顧，頂風違反中央八項規定精神，生活腐化墮落，追求低級趣味；在職時為有關企業謀取利益，退休前夕辭職，辭職後在與原任職務有業務關聯的企業領高薪，是「提前築巢」「逃逸式辭職」腐敗的典型，是權力與資本相互勾連、瘋狂逐利的典型，亦是由風及腐、風腐一體、甘於被圍獵的典型。

張華宇嚴重違反黨的政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律，構成嚴重職務違法，並涉嫌受賄、利用影響力受賄罪，且在黨的十八大之後不收斂不收手不知止，性質嚴重，影響惡劣。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》等有關規定，給予張華宇開除黨籍、開除處分；收繳其違紀違法所得；其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

張華宇於2001年2月調入中國光大銀行，期間曾任中國光大銀行黨委副書記、副行長，光大金融租賃股份有限公司黨委書記、董事長，最後於2018年9月辭職。

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、華潤水泥控股及中國建材

相關文章：

【金融反貪】中紀委4月至今懲處16名金融機構領導　去年10月巡視25家金融單位、近期行動加快

【阿里巴巴】中紀委開除周江勇黨藉「與資本勾連」、無點名企業　螞蟻集團曾被質疑入股其弟公司後折讓獲地

【招行反貪】招行行長田惠宇墮馬、股價再跌一成　大和調低目標價照撐買（附券商最新目標價）

退休 中紀委 中國光大銀行（06818） 金融 辭職 政治

上一篇文章

下半年投資藍圖 港股、美股怎分配？速睇5大板塊

下一篇文章

【港股市況】港股下半年開局恒指微跌29點　商湯續挫19%破底　美團升逾3%撐市（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【開市9點半】「ETF通」今開通　阿里港股存託增至60%　商湯大戶再調出百億大貨或部署沽貨
【開市9點半】「ETF通」今開通　阿里港股存託增至60%　商湯大戶再調出百億大貨或部署沽貨
【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%、料短期將被列入「預定摘牌名單」
【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%、料短期將被列入「預定摘牌名單」
【美國縮表】儲局6月未見大縮表　僅及目標5%
【美國縮表】儲局6月未見大縮表　僅及目標5%
【商湯20】商湯半日再挫13%　大戶再調百億大貨壓境、6月累存倉170億股料部署沽貨
【商湯20】商湯半日再挫13%　大戶再調百億大貨壓境、6月累存倉170億股料部署沽貨
【中美金融戰】任志剛：外匯基金以財政盈餘買美債　如市民的錢借予美國　學者：投資美債屬尋回報
【中美金融戰】任志剛：外匯基金以財政盈餘買美債　如市民的錢借予美國　學者：投資美債屬尋回報
【港股市況】港股下半年開局恒指微跌29點　商湯續挫19%破底　美團升逾3%撐市（不斷更新）
【港股市況】港股下半年開局恒指微跌29點　商湯續挫19%破底　美團升逾3%撐市（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款