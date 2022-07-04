▲ 【金融反貪】中國光大銀行原黨委副書記、副行長張華宇被開除黨籍 涉違規收受禮品禮金、利用職權違規提供親屬工作便利

經中國中央紀委國家監委批准，中央紀委國家監委駐光大集團紀檢監察組、山東省菏澤市監委對中國光大銀行 （06818） （滬：601818）原黨委副書記、副行長張華宇嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查，張華宇嚴重違反政治紀律，與他人串供，訂立攻守同盟，對抗組織審查；嚴重違反中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，接受豪華旅遊和可能影響公正執行公務的高檔宴請；嚴重違反組織紀律，利用職權違規安排兒子、女婿、弟弟等親屬及關係人子女數十人到光大系統工作，為多人在職務晉升、工作調動等方面謀取利益，損害光大系統政治生態；嚴重違反廉潔紀律，利用職務便利，為特定關係人謀取利益，違規從事營利活動，違規持有非上市公司股份，違規參與民間借貸；利用職務便利和影響力為他人在融資貸款、人事安排等方面謀利，非法收受巨額財物。

中紀委表示，張華宇身為黨員領導幹部，背離初心使命，對黨不忠誠不老實；置黨中央三令五申於不顧，頂風違反中央八項規定精神，生活腐化墮落，追求低級趣味；在職時為有關企業謀取利益，退休前夕辭職，辭職後在與原任職務有業務關聯的企業領高薪，是「提前築巢」「逃逸式辭職」腐敗的典型，是權力與資本相互勾連、瘋狂逐利的典型，亦是由風及腐、風腐一體、甘於被圍獵的典型。

張華宇嚴重違反黨的政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律，構成嚴重職務違法，並涉嫌受賄、利用影響力受賄罪，且在黨的十八大之後不收斂不收手不知止，性質嚴重，影響惡劣。 依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》等有關規定，給予張華宇開除黨籍、開除處分；收繳其違紀違法所得；其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

張華宇於2001年2月調入中國光大銀行，期間曾任中國光大銀行黨委副書記、副行長，光大金融租賃股份有限公司黨委書記、董事長，最後於2018年9月辭職。

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