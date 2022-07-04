【消費情報】YOHO MALL X KUMAMON熊遊小鎮 8大打卡位全公開 「盛夏購物賞」送950元商場消費贈券

今個暑假，盞鬼賣萌的九州熊本縣營業部長兼幸福部長 — KUMAMON，將於7月19日至8月28日期間，相約大家在YOHO MALL一同暢遊《YOHO MALL X KUMAMON 熊遊小鎮》，齊齊置身於兩大超巨型主題桌遊棋盤，KUMAMON將以不同造型驚喜現身，讓你盡情於棋盤內瘋狂打卡兼鬥萌一較高下。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

桌遊世界第一個區域以型格「KUMAMON玩樂不夜町」為背景造型，搶眼的紅白黑主調顏色點亮了玩樂氣氛，甫走進棋盤即可變身桌遊主角，於主題市鎮街頭與扮演不同角色的KUMAMON一起遊戲。而場內另一主題區則設置了充滿田園風光的「熊花園」，動靜皆宜的KUMAMON於繁花盛放的佈置散發迷人魅力，粉絲們趕緊把握機會到現場打卡。

至於跟KUMAMON同樣「有食神」的朋友，熊本縣特產店就準備了一系列九州熊本縣直送的時令鮮果以及限量精品，大家可趁機入手日本特產「手信」，一解旅行癮！同期，商場更貼心地由即日起推出「盛夏購物賞」，消費滿指定金額即可享高達950元商場消費贈券，盡情投入盛夏！另外The Point 會員更可於場內自助換領站換領期間限定精品。喜歡手作的朋友亦可參加於8月「Kumatown文創市集」，盡情入手期間限定KUMAMON文創周邊及原創手作精品。

《YOHO MALL X KUMAMON 熊遊小鎮》之旅程從YOHO MALL I 的KUMAMON玩樂不夜町開始，貪玩的KUMAMON把充滿玩味的桌遊元素揉合城市的街頭風貌，將幻想中的KUMAMON市鎮帶到大家眼前！放大版的桌遊棋盤、骰子、棋子乍現於熙來攘往的大都會，街頭5大必拍打卡點包括:

1.KUMAMON玩具屋：6米高的巨型扭蛋機非常搶眼，放大版扭計骰更是玩味十足，立即進入玩具店與KUMAMON公仔打卡牆打卡留念吧！ 2.KUMAMART：一輪鬥智鬥力的桌遊後是時候到這家便利店補給一下，KUMAMON零食專區為你帶來無限量滋味零食，必須朝聖！ 3.熊茶舍：有零食自然要配美味茶飲，食家KUMAMON旋即走入瘋魔日本的珍珠奶茶店，喝過不停！ 4.熊本町：玩樂過後KUMAMON明天仍然要上班， 所以KUMAMON早已在熊本町整裝待發，準備開展繁忙的一天，大家千萬別只顧著跟KUMAMON自拍而令這位大忙人錯過列車，耽誤工作時間。再細看車廂裡還有呼呼大睡的KUMAMON，小心翼翼偷拍他的超萌睡姿吧！ 5.熊本旅遊情報站：大家在此既可重拾「返鄉下」旅遊感，也可一睹KUMANMON各款旅遊「寫真」。

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除了喜歡吃喝玩樂外，KUMAMON也非常注重身心靈健康。大家跟隨「棋盤格子」，從充滿大都會氣息的KUMAMON玩樂不夜町，來到位於YOHO MALL II的熊花園三大休閒 check point，感受大自然奇妙的療癒力量。KUMAMON更會首次以2米半植絨吹氣KUMAMON造型亮相，即使炎炎夏日也令人忍不住要跟他來個「熊」抱親親！

第一步，大家可從熊見步道緩緩進入花園，兩旁的體感向日葵會隨著行人的步伐，興奮地群花起舞、左右搖頭迎賓。而笑容滿臉的KUMAMON就在樹蔭園林踏著單車在絢麗閃耀的樹蔭下恭候大家，誠邀大家坐上其兩個轆的私人座騎，跟KUMAMON在仲夏夜踏單車漫遊花園，一起化身浪漫日劇主角！運動後稍作休息，大家出發前往KUMAMON的向日葵花舍，一齊欣賞KUMAMON親手種植的向日葵花海，感受被繁花簇擁的小確幸。大家在熊花園除了可跟KUMAMON享受風光明媚的日光浴外，更可到熊本縣特產店，入手熊本縣名物，包括新鮮空運到港的熊本縣水果、美食，以及KUMAMON的限量精品，即時將超萌KUMAMON「私有化」帶回家中！

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探訪過KUMAMON後，仍然意猶未盡，想瘋狂購物過個大滿足的暑假？由即日至8月31日期間，YOHO MALL推出兩大購物禮遇 - 「盛夏購物賞」及「夏日循環賞」。只要於場內以電子消費滿指定金額，即可參加「盛夏購物賞」享最高950元贈券套裝及「夏日循環賞」專屬通行證，顧客憑專屬通行證再消費滿500元即額外獲贈20元現金券一張，此發票亦能同時用於再次參加「盛夏購物賞」，盡享消費賺上賺。

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責任編輯：嚴浩文