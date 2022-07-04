▲ 【國際油價】亞馬遜創始人貝索斯發文炮轟拜登 批評其呼籲油站減價說法誤導

亞馬遜公司（美： AMZN）創始人傑夫貝索斯（Jeff Bezos）近日Twitter發文回覆美國總統拜登一條呼籲加油站降低汽油價格的貼文，批評拜登誤導市民及誤解市場動態。

美國總統拜登於上周六（7月2日）曾發帖文表示，這是一個戰爭和全球危險的時期，要求石油公司應立即降低油站汽油價格。其後貝索斯在帖文回覆指，通貨膨脹對於白宮來說是一個太重要的問題，不斷發表這樣的聲明。貝索斯批評拜登貼文不是直接的誤導，就是對基本市場動態有深切的誤解。

白宮發言人皮埃爾（Karine Jean-Pierre）於周日再次在Twitter上反擊貝索斯，指「過去一個月，油價下跌了約15美元，但加油站幾乎沒有降價。這不是『基本的市場動態』，這是一個令美國消費者失望的市場。」

拜登一直以來批評石油和天然氣公司賺取暴利，認為天然氣和能源是通脹的主要驅動力。據 AAA 的數據顯示，周日美國汽油平均價格為4.812美元，接近上個月創下的5.016美元的歷史新高。

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