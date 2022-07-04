【混合辦公】新世界試行「4.5天夏季工作周」　有一天可安排在家工作

▲ 相關同事在薪金維持不變的情況下，逢星期五可獲半天假期，同時允許每星期遙距工作一天。（新世界）

疫情改變人們的工作模式，也使員工對工作心理健康的需求不斷上升，令更多企業重視建立靈活辦公安排。新世界集團宣布，為了員工能獲得更良好的工作與生活平衡，將試行「夏日工作天」，於夏季實施「4.5天工作周」及一天在家工作，讓員工能更彈性地安排工作時間與地點 。

【工作模式改革】Kakao 7月起試行4天工作周 LINE允許員工到海外工作

新世界表示，會根據旗下各公司的業務性質與實際運作情況，於多個合適的業務 單位包括新世界發展、K11、新創建總辦事處等，在今年7月至9月期間，實施「夏日工作天」，而且相關同事在薪金維持不變的情況下，逢星期五可獲半天假期，同時允許每星期遙距工作一天。

如未能享有該福利 會作其他合適彈性安排

此外，如果有個別員工因業務單位性質，而未能享有「夏日工作天」的福利，新世界表示也會為他們作出其他合適的彈性安排，以助同事達到工作與生活平衡。

【職場文化】7成港人精神壓力源於工作 四天工作、彈性上班助改善

體驗管理平台方案商Qualtrics早前發表的研究報告也指出，71%香港上班族認為工作是影響精神健康的主要壓力來源，更有61%受訪者認為僱主可採用「4天工作周」，以改善員工的精神健康。



事實上，全球已有不少企業作出類似彈性工作安排，例如在6月時，英國便有約70間企業試行「4天工作周」，當中包括軟件開發商、招聘公司、慈善機構和餐廳等。日本松下電器（Panasonic）及時裝品牌UNIQLO、英國虛擬銀行Atom Bank及韓國科技公司Kakao等，也先後引入縮減工作時間或日數的措施。

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責任編輯：陳卓賢