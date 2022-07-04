  • 29°C
香港時間 : 2022704日 (一) 16:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【混合辦公】新世界試行「4.5天夏季工作周」　有一天可安排在家工作

商業 16:20 2022/07/04

分享：

分享：

相關同事在薪金維持不變的情況下，逢星期五可獲半天假期，同時允許每星期遙距工作一天。（新世界）

疫情改變人們的工作模式，也使員工對工作心理健康的需求不斷上升，令更多企業重視建立靈活辦公安排。新世界集團宣布，為了員工能獲得更良好的工作與生活平衡，將試行「夏日工作天」，於夏季實施「4.5天工作周」及一天在家工作，讓員工能更彈性地安排工作時間與地點 。

【工作模式改革】Kakao 7月起試行4天工作周　LINE允許員工到海外工作

新世界表示，會根據旗下各公司的業務性質與實際運作情況，於多個合適的業務 單位包括新世界發展、K11、新創建總辦事處等，在今年7月至9月期間，實施「夏日工作天」，而且相關同事在薪金維持不變的情況下，逢星期五可獲半天假期，同時允許每星期遙距工作一天。

如未能享有該福利    會作其他合適彈性安排

此外，如果有個別員工因業務單位性質，而未能享有「夏日工作天」的福利，新世界表示也會為他們作出其他合適的彈性安排，以助同事達到工作與生活平衡。

【職場文化】7成港人精神壓力源於工作　四天工作、彈性上班助改善

體驗管理平台方案商Qualtrics早前發表的研究報告也指出，71%香港上班族認為工作是影響精神健康的主要壓力來源，更有61%受訪者認為僱主可採用「4天工作周」，以改善員工的精神健康。
 
事實上，全球已有不少企業作出類似彈性工作安排，例如在6月時，英國便有約70間企業試行「4天工作周」，當中包括軟件開發商、招聘公司、慈善機構和餐廳等。日本松下電器（Panasonic）及時裝品牌UNIQLO、英國虛擬銀行Atom Bank及韓國科技公司Kakao等，也先後引入縮減工作時間或日數的措施。

【香港回歸25周年系列】創科投資　創造機遇

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【求職陷阱】網上求職須注意　4招免墮入騙局
2022/05/19
【求職陷阱】網上求職須注意　4招免墮入騙局
【人才短缺】疫下招聘海外員工　初創平台幫助管理
2022/05/31
【人才短缺】疫下招聘海外員工　初創平台幫助管理
【WFH】Work-Life Balance城市調查　香港排第幾?　
2022/06/08
【WFH】Work-Life Balance城市調查　香港排第幾?　
【職場管理】解決職業怠倦問題　HR專家：採用「敏捷式管理」可改善
2022/06/15
【職場管理】解決職業怠倦問題　HR專家：採用「敏捷式管理」可改善

你可能感興趣

【求職陷阱】網上求職須注意　4招免墮入騙局
16:29 2022/05/19
【求職陷阱】網上求職須注意　4招免墮入騙局
【人才短缺】疫下招聘海外員工　初創平台幫助管理
18:20 2022/05/31
【人才短缺】疫下招聘海外員工　初創平台幫助管理
【WFH】Work-Life Balance城市調查　香港排第幾?　
19:00 2022/06/08
【WFH】Work-Life Balance城市調查　香港排第幾?　
遙距工作 職場文化 UNIQLO 疫情 彈性工作 虛擬銀行 在家工作 新世界 Panasonic 南韓

下一篇文章

【信息安全】中國擬收緊辦公設備安全規範　未達標不可招標採購
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【食材加價】夏天食用需求增　日本鰻魚食材漲價近50%
【食材加價】夏天食用需求增　日本鰻魚食材漲價近50%
【機迷熱話】日本玩家豪花32萬購買任天堂股票　只為出席股東大會追問遊戲動向
【機迷熱話】日本玩家豪花32萬購買任天堂股票　只為出席股東大會追問遊戲動向
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【七一長假】新地15大商場人流及生意按月升5%　餐飲時裝最受惠
【七一長假】新地15大商場人流及生意按月升5%　餐飲時裝最受惠
【糧食供應】全球現化肥短缺　人尿有望成肥料荒救星
【糧食供應】全球現化肥短缺　人尿有望成肥料荒救星
【七一長假】暹芭影響飲食業　黃家和：打風生意跌6成
【七一長假】暹芭影響飲食業　黃家和：打風生意跌6成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款