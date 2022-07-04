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【投保優惠】宏利推125周年誌慶優惠　身份證號碼有1、2或5等條件　可享高達2千元投保折扣

理財智慧 16:31 2022/07/04

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為慶祝宏利於香港踏入125周年，宏利推出多項投保獎賞，由即日起至2022年10月31日，符合獎賞資格的新舊客戶凡經宏利代理人透過電子投保系統「ePOS」成功申請任何合資格計劃，包括指定人壽、儲蓄、危疾、醫療、意外及 / 或傷殘保險基本計劃或附加保障，並符合相關的年度化保費金額要求，即可享有最高2千港元或同等價值（取決於選擇的保單貨幣）之保險優惠券，可用作即時扣除所申請保單的首期保費。

同場加映：【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

優惠詳情：

 

年度化保費為

10,000元至

少於20,000

或同等價值

年度化保費為

20,000元或以上或同等價值

 
獎賞 保險優惠券金額

1 — 幸運號碼／字母

如受保人或保單持有人的

  1. 身份證或護照號碼包含「1」、「2」或「5」；或
  2. 身份證或護照之英文全名包含「M」、「A」、「N」、「U」、「L」、「I」、「F」或「E」

 

每項獎賞可享

250元保險優惠券

 

每項獎賞可享

500元保險優惠券

 

2 — 生日

如保單持有人於受保人或保單持有人的生日月份或前後一個月內投保新保單

 

3 — 現有客戶

如受保人或保單持有人為宏利個人保單的現有客戶

 

4 — 忠實客戶

如受保人或保單持有人為現有客戶，並持有2017年3月31日或之前簽發的宏利個人保單

 

最高累積金額（獎賞 1 + 2 + 3 + 4）		 1,000元 2,000元

【薪酬調查2022】本港53%打工仔獲加薪1.8%  但扣除通脹後實質薪金  與去年同期大致相同【見下頁

    點擊圖片放大
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    +5

同場加映：【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

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撰文 : 陳楚琨

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