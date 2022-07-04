  • 29°C
香港時間 : 2022704日 (一) 16:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【名牌熱話】傳CHANEL網上加價試水溫 經典款加10%後又恢復原價 自2019年起升60%

理財智慧 15:16 2022/07/04

分享：

分享：

繼CHANEL去年3度將Classic系列手袋加價後，CHANEL最近不單止計劃在亞洲開設私人精品店，早前有人發現經典款「Classic Flap Bag」在官方網站的價格平均上調10%，但是過了數日後卻恢復原價，CHANEL此舉動被人懷疑是在網上試水溫，為7月加價做準備。

其實去年CHANEL加價了3次，今年年初3月再度加價，到了7月再進行價格季度調整的機會絕對不微。當中Classic Chanel medium flap bag 自從2019年起，價格升幅高達60%，可見其升值潛力相當之高。

【名牌熱話】CHANEL 開私人精品店能否應付需求？  研究：歐洲消費者注重產品質素  亞洲消費者愛獨家購買體驗  【下一頁

2022 5大CHANEL 保值手袋：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

繼CHANEL於去年初、7月及在11月進行第3次價格調整。跟據CHANEL香港官方網站顯示，熱門款手袋「Classic Flap Bag」的最後一次加價幅度最高更達13.5%，當中大號的價格衡破70,000元，加價至73,400元。

CHANEL「Classic Flap Bag」是名牌手袋界的經典保值之選，價錢亦不定時會加價，特別是經典熱賣的款式，CHANEL手袋價錢經常有調整，經典袋款平均加幅 10%，最高加幅可達 25%，可見CHANEL手袋價錢只會有加無減，在今年7月加價的機會頗大。

【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

 

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

開啟hket App，閱讀全文
財務自由 產品 手袋 Chanel 歐洲 香港 中國 亞洲 經濟

上一篇文章

【打卡電車】COLLAR女團加持！寶礦力水特「特急補水號」本月登場 冷氣電車化身品牌40周年流動體驗館
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【網紅逝世】Minecraft YouTuber Technoblade死於癌症 享年 23 歲
【網紅逝世】Minecraft YouTuber Technoblade死於癌症 享年 23 歲
【有相睇】單位內籠簡陋　勝在周邊配套齊全　元朗私樓220萬易手
【有相睇】單位內籠簡陋　勝在周邊配套齊全　元朗私樓220萬易手
【室內設計】醫護夫婦花70萬裝修800尺大宅 簡約北歐風盡顯溫馨 小朋友房內攀石牆成焦點
【室內設計】醫護夫婦花70萬裝修800尺大宅 簡約北歐風盡顯溫馨 小朋友房內攀石牆成焦點
富爸爸窮爸爸作者：比特幣1100美元先撈底！
富爸爸窮爸爸作者：比特幣1100美元先撈底！
【Apple】 iPhone 14 Plus有聲氣 或會成便宜大屏iPhone
【Apple】 iPhone 14 Plus有聲氣 或會成便宜大屏iPhone
【帶你睇盤】屯門指標屋苑　規模配套無得輸　靚裝兩房叫價490萬
【帶你睇盤】屯門指標屋苑　規模配套無得輸　靚裝兩房叫價490萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款