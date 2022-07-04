【名牌熱話】傳CHANEL網上加價試水溫 經典款加10%後又恢復原價 自2019年起升60%

繼CHANEL去年3度將Classic系列手袋加價後，CHANEL最近不單止計劃在亞洲開設私人精品店，早前有人發現經典款「Classic Flap Bag」在官方網站的價格平均上調10%，但是過了數日後卻恢復原價，CHANEL此舉動被人懷疑是在網上試水溫，為7月加價做準備。

其實去年CHANEL加價了3次，今年年初3月再度加價，到了7月再進行價格季度調整的機會絕對不微。當中Classic Chanel medium flap bag 自從2019年起，價格升幅高達60%，可見其升值潛力相當之高。

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繼CHANEL於去年初、7月及在11月進行第3次價格調整。跟據CHANEL香港官方網站顯示，熱門款手袋「Classic Flap Bag」的最後一次加價幅度最高更達13.5%，當中大號的價格衡破70,000元，加價至73,400元。

CHANEL「Classic Flap Bag」是名牌手袋界的經典保值之選，價錢亦不定時會加價，特別是經典熱賣的款式，CHANEL手袋價錢經常有調整，經典袋款平均加幅 10%，最高加幅可達 25%，可見CHANEL手袋價錢只會有加無減，在今年7月加價的機會頗大。

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責任編輯：龍紀瑩