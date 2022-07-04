【FedExＸeBay】FedEx與eBay合作　為亞太區用戶提供新電子商貿方案

▲ FedEx Express宣布與eBay合作，為亞太區商業用戶提供全新的電子商貿方案。（FedEx Express提供圖片）

FedEx Express宣布與eBay合作，為亞太區商業用戶提供全新的電子商貿方案。亞太地區的eBay賣家現在可以註冊FedEx帳戶，並以具競爭力的價格享用FedEx全方位的電子商貿物流服務。

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FedEx發言人表示，由於疫情關係，消費者加速轉向網購，這項合作將有利電子商戶，特別是小型企業，在亞太地區蓬勃發展的電商範疇收獲商機。

通過這次合作，eBay賣家能夠利用FedEx的物流方案為其客戶提供更優質的配送體驗，獲得FedEx各項服務下具競爭力的折扣優惠。

可派包裹至雜貨店、藥房

另外，商戶亦可提升其運輸能力。FedEx為eBay賣家提供一系列對跨境電商服務，其中包括FedEx電子貿易文件、全天候可用的FedEx送貨上門服務，以及靈活、簡單的退貨服務選項組合。消費者亦可選擇FedEx Hold-at-Location服務，將包裹派送至各大雜貨店、藥房和FedEx服務站等。

eBay賣家亦將獲得專屬的FedEx帳戶，以便使用FedEx提供的豐富產品組合中任何一項物流方案。此外，eBay賣家可以直接與FedEx聯絡，就取件和計費作出查詢、預訂運輸表格或其他物流資訊、重新安排包裹運輸路線，或諮詢如何管理My FedEx Rewards帳戶。

至今，FedEx已經與超過17個線上交易平台合作夥伴進行整合，讓亞太地區數以十萬計的電商透過FedEx帳號直接使用FedEx的各項服務，管理貨件並發展跨境電商業務。

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責任編輯：李智美