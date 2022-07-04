【港元定存】滙豐1年港元定存息加至1.8厘 兩個月內4度加息

▲ 7月開局多行調整港元定期存款，包括滙豐率先再加息。

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7月首個交易日，暫有5間大小行加港元定期存款息率，最矚目的是滙豐（HSBC）帶頭加短中長息，當中3個月年息加0.1厘，新息率至0.8厘；半年年息加0.3厘至1.4厘；1年息率更勁加0.3厘至1.8厘。這是龍頭發鈔行自5月24日以來第4度加息，對上兩次是6月2日及20日。

今天（7月4日）還有渣打香港、交銀香港、大眾銀行及大眾財亦齊加息。此外，總覽7月開局至今共10行調整存息，中銀香港 （02388） 於上周六（2日）率先掀戰幔，新推新資金享特優年利率，現有資金則加息。新錢的特惠息，3個月年息享1厘，半年年息有1.6厘，1年息率更達2厘。同日南商新推7天港元定存年息5.5厘。

反之，恒生 （00011） 卻減港元定存息，狠削1年定存息0.6厘，新息率僅1.7厘，7天短存年息更驟劈1厘至4.5厘。

專家預期，半年結後搶存戰將稍為降溫，並非如6月份一面倒有加無減，而大行高息吸存，貸款出路較多，遂早作備戰。

單以發鈔行的港元定存息比併，目前中銀香港3個月年息有1厘，跑贏滙豐（HSBC）的0.8厘及渣打的0.7厘。半年年息也以中銀香港的1.6厘冠絕發鈔行，滙豐為1.4厘，渣打是1.1厘。1年期息率中銀香港報兩厘，遠勝滙豐的1.8厘及渣打的1.5厘。

至於指定理財客戶現有資金的港元定存，中銀香港則大幅加息，3個月年息上調0.55厘至0.9厘；半年年息提高1.05厘至1.5厘；1年息率更調升1.35厘至1.9厘。

不過，中銀於6月份針對合資格客戶推出的特高息卻下架，如半年年息有1.8厘，1年息率達2.2厘，7月份暫未見有此超筍息。

至於另有兩行則於上周五（1日）出招，東亞 （00023） 新推半年港元定存享2.5厘年息，以半年期計屬最高息。反觀平保 （02318） 旗下虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）卻大減1個月年息1厘，新息率僅險守1厘。

港元定存經新一輪調息潮，現時7天年息以集友的6厘膺高息王；1個月年息是滙豐的5厘居首，但須參加旗下交易薈等附帶條件；3個月年息是富邦的8.88厘最高；半年年息是東亞以2.5厘奪冠；1年息率是信銀國際的2.85厘稱冠。

展望後市， 華僑銀行經濟師謝棟銘指，早前港元多次觸及7.85，並觸發弱方兌換保證。為捍衛聯滙，金管局出手干預，迄今共買入總計1040億元。香港銀行體系結餘於6月27日跌至2333.2億元。雖然息口上漲、港元流動性收緊，但目前整體流動性仍較充裕（銀行總結餘為疫情前的4倍），同時港美息差仍有一段距離，預期港滙在未來一段時間將繼續貼近7.85弱方兌換水平。

另方面，今天滙豐也加美元定期存款利率，當中1年期加0.3厘至兩厘新關；渣打更驟加1年期息率0.8厘，新報1.7厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪