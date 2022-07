【無與輪比@iM網欄】內地需求增長 汽車在中國仍未成奢侈品？

眾所周知,中國是全球最大亦最具潛力的市場,因為中國人口多、經濟增長快;可是隨着環球經濟增長放緩,中國作為世界工廠亦受波及。然而,中國市場在可見將來,相信仍是各大車廠兵家必爭之地,畢竟中國汽車年銷量逾2,000萬輛,未來的購車及換車需求亦都勢將持續。參考以下數據,似乎更有說服力。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

我們研究汽車市場,多從行業報告、汽車銷量等數據入手;如果從需求一方的角度看,或可瞭解得更為立體。根據國家統計局早前發布的《中國人口普查年鑑》,中國在2020年有41.67%的家庭擁有汽車,當中擁車比率較高的是江蘇、山東、浙江及河北。

中國汽車主流市場

有數據顯示,中國擁有汽車的仍以實用及改善生活質素為主,著眼於主流汽車市場,汽車暫時仍未去到奢侈品的階段,事關33.9%的家庭,其汽車價格低於20萬元人民幣(下同),數字佔擁車家庭的81.2%,而在擁有汽車的家庭當中,38.7%為10萬元以下,換言之,10多萬元價位的汽車,可說是中國市場的主流。

換車需求持續強勁

至於豪華汽車,內地的普及程度仍然不高,擁有總價50萬至100萬元的汽車,佔擁車家庭2.1%;擁有總價逾100萬元以上的汽車的家庭,則佔擁車家庭僅0.65%。在各個省份當中,浙江是擁有百萬級以上汽車比率最高的一個,在該省擁有汽車的家庭當中,2%擁有百萬以上的汽車。無論如何,不論從整體擁有汽車的比率,還是從價位結構上看,中國汽車市場仍有很大的發展空間,參考其他成熟市場,可以推論,中國將來的換車需求將會持續強勁好一段時間。

【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

作者 _ 陳政深簡介:

財經傳媒人、股評人、資深駕駛者,自少喜愛汽車,由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車,有「轆」的便有興趣,年幼時夢想是駕駛重型垃圾車,退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、 15 及 16 類以外的所有牌照。希望透過本欄,與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

更多無與輪比 @ 陳政深的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!