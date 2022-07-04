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【無與輪比@iM網欄】內地需求增長 汽車在中國仍未成奢侈品？

名人薈萃 15:40 2022/07/04

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眾所周知，中國是全球最大亦最具潛力的市場，因為中國人口多、經濟增長快；可是隨着環球經濟增長放緩，中國作為世界工廠亦受波及。然而，中國市場在可見將來，相信仍是各大車廠兵家必爭之地，畢竟中國汽車年銷量逾2,000萬輛，未來的購車及換車需求亦都勢將持續。參考以下數據，似乎更有說服力。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

我們研究汽車市場，多從行業報告、汽車銷量等數據入手；如果從需求一方的角度看，或可瞭解得更為立體。根據國家統計局早前發布的《中國人口普查年鑑》，中國在2020年有41.67%的家庭擁有汽車，當中擁車比率較高的是江蘇、山東、浙江及河北。

中國汽車主流市場

有數據顯示，中國擁有汽車的仍以實用及改善生活質素為主，著眼於主流汽車市場，汽車暫時仍未去到奢侈品的階段，事關33.9%的家庭，其汽車價格低於20萬元人民幣（下同），數字佔擁車家庭的81.2%，而在擁有汽車的家庭當中，38.7%為10萬元以下，換言之，10多萬元價位的汽車，可說是中國市場的主流。

換車需求持續強勁

至於豪華汽車，內地的普及程度仍然不高，擁有總價50萬至100萬元的汽車，佔擁車家庭2.1%；擁有總價逾100萬元以上的汽車的家庭，則佔擁車家庭僅0.65%。在各個省份當中，浙江是擁有百萬級以上汽車比率最高的一個，在該省擁有汽車的家庭當中，2%擁有百萬以上的汽車。無論如何，不論從整體擁有汽車的比率，還是從價位結構上看，中國汽車市場仍有很大的發展空間，參考其他成熟市場，可以推論，中國將來的換車需求將會持續強勁好一段時間。

【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

作者_陳政深簡介：
財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、1516類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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撰文 : 陳政深

欄名 : 無與輪比

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