▲ 【泰加亂局】泰加保險「終極」停續的士保險 接管方德勤：暫停8月或以後所有到期保單續保

曾是的士保險界龍頭的泰加保險 （06161） 年初被保監局介入，委任德勤‧關黃陳方會計師行的黎嘉恩和甘仲恆接管泰加所有事務和資產。泰加年內已多次宣布未能為到期的的士保單安排續保，德勤最新評估經營及財務狀況後宣布，7月4日起泰加將暫停為2022年8月或以後到期保單安排續保，包括的士及非的士保單。

泰加保險表示，將在這些保單到期前預留足夠時間向保險代理及保單持有人發出書面通知，以便受影響的保單持有人將保險轉移至其他保險公司承保。尚未到期的保單會繼續生效直至條款結束或到期，泰加會繼續處理所有有效保單索賠。

泰加早前已宣布未能為2月至8月到期的的士保單安排續保，公司表示，7月到期的保單，如保單持有人或保險代理已收到泰加發出續保邀請並有意接納，可在原有保單到期日或之前，將已填妥的續保通知書、連同其他所需文件及足夠保費交予泰加處理，泰加會繼續為其安排續保。

因應的士和公共小巴涉及公共服務，保監局將協助受影響的的士和公共小巴保險保單持有人將保險轉移至其他保險公司承保。

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