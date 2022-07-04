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【違規行為】TikTok色情內容及虛假賬戶數量激增　首季刪逾1.02億條影片

科技 17:00 2022/07/04

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鑑於用戶持續增長，TikTok表示現時所刪除的內容也比以往更多。（法新社）

TikTok發表今年首季「社區準則執行報告」（Community Guidelines Enforcement Report），指出由於色情內容及虛假賬戶數量激增，因此刪除了超過1.02億條影片。

【TikTok爭議】TikTok坦承中國員工可存取美國用戶數據　擬夥甲骨文設系統限制

TikTok表示，鑑於用戶持續增長，因此現時所刪除的內容也比以往更多，當中色情內容和虛假賬戶是最常發現的違規行為。該公司指出，「保障未成年人士安全」是刪除內容的首要原因，並聲稱92%「涉及未成年人的裸體和色情行為」的內容，已在被任何用戶看到之前就被刪除。

【TikTok爭議】美國FCC要求蘋果及Google　從App商店移除TikTok

在刪除賬戶方面，今年首季也刪除近2,100萬個含有虛假資料成份的賬戶，數量是上一季度的3倍多。TikTok認為，隨著更多人下載該應用程式，更多的垃圾郵件和詐騙者也希望參與其中，也意味著更多假粉絲扮成買家進駐平台。

刪除4.1萬條俄烏戰事影片

另外，TikTok也分享其檢測和刪除圍繞有關「俄羅斯入侵烏克蘭的錯誤訊息」的情況，在此期間共刪除約4.1萬條與該戰事有關的影片。TikTok指出，該平台為5,600條影片添加了事實核查提示，同時還發現並刪除204個賬戶，因為它們涉及誤導公眾輿論。

【香港回歸25周年系列】物流運轉　國際機遇

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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