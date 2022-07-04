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【元宇宙】騰訊音樂傳試推音樂版元宇宙社交　旗下QQ音樂測試虛擬社區「Music Zone」

股市 15:29 2022/07/04

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【元宇宙】騰訊音樂傳試推音樂版元宇宙社交　旗下QQ音樂測試虛擬社區「Music Zone」

騰訊 （00700） 繼成立XR（擴展實境）部門後，再有涉及元宇宙的新動作。有內媒指，騰訊旗下騰訊音樂（美：TME）的QQ音樂近期在其內測版本中加入了「Music Zone」功能，該功能可為用戶提供一個虛擬空間，在空間內，用戶可以完成一些有趣的社交體驗。

報道指，騰訊系QQ音樂新推出的「Music Zone」類似騰訊的虛擬形象設計系統「超級QQ秀」的「QQ小窩」，用戶可以獲得一個獨立的「家」，在家中，用戶可以通過「裝修」功能，隨意裝扮自己的家，並且在牆壁上還掛有虛擬播放界面和歌單牆，用戶可以點擊虛擬播放器進行歌曲的播放，訪問的人也能進行點播。

此外，用戶還可以更換自身的形象，需要注意的是，可更換的形象除了系統提供的外，還能夠選擇平台提供的NFT（非同質化代幣）形象，目前，NFT形象需要進行付費抽取。

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