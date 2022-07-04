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【ET講股通】梁耀康：醫療電力股接力（附time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:16 2022/07/04

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港股下半年開局，恒指低開逾百點，早段曾跌約400點，半日跌129點，報21730點，成交729億元。美團 （03690） 逆市升近3%；阿里巴巴 （09988） 升近1%；；商湯 （00020） 續跌逾13%破底藥明生物 （02269） 、藥明康德 （02359） 升逾7%，華潤電力 （00836） 升逾4%。醫療電力股接力托港股？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：13 - 港股今日市況速覽　大市壓力未算沉重
02：05 - 醫藥股、電力股於港股、A股表現不錯
03：00 - 潛力股推介：微創醫療 （00853）
11：09 - 電力股全線彈升   中煤協：原煤日均產量創新高
12：16 - 中國電力 （02380） 已率先突破   華電國際 （01071） 升逾7%
13：10 - 小鵬汽車 （09868） 交付量不錯　可等回落分注買入
14：31 - 中銀航空租賃 （02588） 發盈警　現水平未算吸引可觀望
16：30 - 航空股見底　能否穩升重返疫情前水平仍待觀察
18：10 - 商湯 （00020） 未現買入訊號　想部署要等
20：03 - 觀眾問股：美團 （03690） 點睇？咩價入、咩價放？仲有冇力上？
22：06 - 美股留意上周四低位能否守　港股受A股拉力更多
23：23 - 觀眾問股：中石油 （00857） 、滙豐 （00005） 、中移動 （00941） 、領展 （00823） 、紫金礦業 （02899） 買入價、賣出價？
30：40 - 觀眾問股：中國軟件 （00354） 8.2元買入上望位？止蝕位？公司前景如何？ 
34：16 - 港股收市市況速報　可於走勢好轉的板塊找機會

立即收看：https：//video.hket.com/video/3292366
有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

------

恒指跌29點，收報21830點，大市總成交1,314億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股整固，且看能否守住上升軌，今晚美股休市，還看A股明天表現。部署上，可續於走勢轉強的板塊尋找機會。

醫療、電力股接力炒上，港股、A股皆然。生物科技股表現較強，醫療器械股亦有好表現。

潛力股可吼微創醫療 （00853） ，股價升8.6%至24.7元。去年收入增長溫和，幾項主力產品增長可人，盈利虧損主因分拆支出及帶量採購。該股業務前景理想，惟要留意上半年業績勢受累疫情。可考慮現價小注買入，或待突破上周高位追貨，以是日低位或買入價1成至1成半止蝕。

電力股方面，傳統火電股跑出，受惠中煤協指原煤日均產量創新高，憧憬發電成本可降低。早前率先突破的中國電力 （02380） 高位整固，華電國際 （01071） 升7.9%。

新能源車股方面，小鵬汽車 （09868） 宜耐心等待回至100元水平吸納。該股是日跌3.9%至121.5元。

個股方面，發盈警的中銀航空租賃 （02588） ，股價跌1.4%至65元，現價未算吸引。上周暴瀉的商湯 （00020） ，再跌18.9%至2.54元，仍未出現買入訊號。

【「ET講股通」問股環節，包括︰美團、中石油、滙豐、中移動、領展、紫金、中軟國際。立即觀看

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欄名 : ET講股通

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