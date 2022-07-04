【ET講股通】梁耀康：醫療電力股接力（附time code）

港股下半年開局，恒指低開逾百點，早段曾跌約400點，半日跌129點，報21730點，成交729億元。美團 （03690） 逆市升近3%；阿里巴巴 （09988） 升近1%；；商湯 （00020） 續跌逾13%破底藥明生物 （02269） 、藥明康德 （02359） 升逾7%，華潤電力 （00836） 升逾4%。醫療電力股接力托港股？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：13 - 港股今日市況速覽 大市壓力未算沉重

02：05 - 醫藥股、電力股於港股、A股表現不錯

03：00 - 潛力股推介：微創醫療 （00853）

11：09 - 電力股全線彈升 中煤協：原煤日均產量創新高

12：16 - 中國電力 （02380） 已率先突破 華電國際 （01071） 升逾7%

13：10 - 小鵬汽車 （09868） 交付量不錯 可等回落分注買入

14：31 - 中銀航空租賃 （02588） 發盈警 現水平未算吸引可觀望

16：30 - 航空股見底 能否穩升重返疫情前水平仍待觀察

18：10 - 商湯 （00020） 未現買入訊號 想部署要等

20：03 - 觀眾問股：美團 （03690） 點睇？咩價入、咩價放？仲有冇力上？

22：06 - 美股留意上周四低位能否守 港股受A股拉力更多

23：23 - 觀眾問股：中石油 （00857） 、滙豐 （00005） 、中移動 （00941） 、領展 （00823） 、紫金礦業 （02899） 買入價、賣出價？

30：40 - 觀眾問股：中國軟件 （00354） 8.2元買入上望位？止蝕位？公司前景如何？

34：16 - 港股收市市況速報 可於走勢好轉的板塊找機會

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