  • 29°C
香港時間 : 2022704日 (一) 16:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET講股通】梁耀康：醫療電力股接力（附time code）

股市 15:45 2022/07/04

分享：

分享：

港股下半年開局，恒指低開逾百點，早段曾跌約400點，半日跌129點，報21730點，成交729億元。美團 （03690） 逆市升近3%；阿里巴巴 （09988） 升近1%；；商湯 （00020） 續跌逾13%破底藥明生物 （02269） 、藥明康德 （02359） 升逾7%，華潤電力 （00836） 升逾4%。醫療電力股接力托港股？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：13 - 港股今日市況速覽　大市壓力未算沉重
02：05 - 醫藥股、電力股於港股、A股表現不錯
03：00 - 潛力股推介：微創醫療 （00853）
11：09 - 電力股全線彈升   中煤協：原煤日均產量創新高
12：16 - 中國電力 （02380） 已率先突破   華電國際 （01071） 升逾7%
13：10 - 小鵬汽車 （09868） 交付量不錯　可等回落分注買入
14：31 - 中銀航空租賃 （02588） 發盈警　現水平未算吸引可觀望
16：30 - 航空股見底　能否穩升重返疫情前水平仍待觀察
18：10 - 商湯 （00020） 未現買入訊號　想部署要等
20：03 - 觀眾問股：美團 （03690） 點睇？咩價入、咩價放？仲有冇力上？
22：06 - 美股留意上周四低位能否守　港股受A股拉力更多
23：23 - 觀眾問股：中石油 （00857） 、滙豐 （00005） 、中移動 （00941） 、領展 （00823） 、紫金礦業 （02899） 買入價、賣出價？
30：40 - 觀眾問股：中國軟件 （00354） 8.2元買入上望位？止蝕位？公司前景如何？ 
34：16 - 港股收市市況速報　可於走勢好轉的板塊找機會

立即收看：https：//video.hket.com/video/3292366
有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

香港經濟日報集團免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，香港經濟日報集團概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與香港經濟日報集團無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表香港經濟日報集團之立場。講者會有買賣。

欄名 : ET講股通

相關文章

商湯020股價未止跌　持貨如何自保？
今日
商湯020股價未止跌　持貨如何自保？
小米1810逃生門　跌穿幾錢要落車？
今日
小米1810逃生門　跌穿幾錢要落車？
石Sir分析阻礙後市發展的三座大山 銀行體系結餘不宜跌破幾多？
今日
石Sir分析阻礙後市發展的三座大山 銀行體系結餘不宜跌破幾多？
【美股焦點】末日博士魯賓尼：美國將步入經濟衰退　股市或再暴跌50%
今日
【美股焦點】末日博士魯賓尼：美國將步入經濟衰退　股市或再暴跌50%
歐洲投資銀行建議借8182億 助烏克蘭戰後重建
今日
歐洲投資銀行建議借8182億 助烏克蘭戰後重建

你可能感興趣

商湯020股價未止跌　持貨如何自保？
今日 14:02
商湯020股價未止跌　持貨如何自保？
小米1810逃生門　跌穿幾錢要落車？
今日 14:19
小米1810逃生門　跌穿幾錢要落車？
石Sir分析阻礙後市發展的三座大山 銀行體系結餘不宜跌破幾多？
今日 15:17
石Sir分析阻礙後市發展的三座大山 銀行體系結餘不宜跌破幾多？

最新專欄文章 更多

【ET講股通】梁耀康：消費股走強（歡迎觀眾問股）（第二版︰加入文字內容）
2022/06/30
【ET講股通】梁耀康：消費股走強（歡迎觀眾問股）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：高位固整（附time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/06/29
【ET講股通】梁耀康：高位固整（附time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：改防疫政策受惠股（附time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/06/28
【ET講股通】梁耀康：改防疫政策受惠股（附time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：騰訊弱無礙港股（附time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/06/27
【ET講股通】梁耀康：騰訊弱無礙港股（附time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：三強板塊（附time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/06/24
【ET講股通】梁耀康：三強板塊（附time code）（第二版︰加入文字內容）
投資推介 小鵬汽車－W（09868） 見底 買入價 盈警 經濟 醫藥股 止蝕 買入 紫金礦業（02899）

上一篇文章

港股下半年首個交易日力試二萬二　恒指由跌逾400點大幅窄至僅跌29點靠美團（03690）、京東（09618）、藥明（02269）撐市

下一篇文章

【泰加亂局】泰加保險「終極」停續的士保險　接管方德勤：暫停8月或以後所有到期保單續保
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中美金融戰】任志剛：外匯基金以財政盈餘買美債　如市民的錢借予美國　學者：投資美債屬尋回報
【中美金融戰】任志剛：外匯基金以財政盈餘買美債　如市民的錢借予美國　學者：投資美債屬尋回報
【美國縮表】儲局6月未見大縮表　僅及目標5%
【美國縮表】儲局6月未見大縮表　僅及目標5%
【開市9點半】「ETF通」今開通　阿里港股存託增至60%　商湯大戶再調出百億大貨或部署沽貨
【開市9點半】「ETF通」今開通　阿里港股存託增至60%　商湯大戶再調出百億大貨或部署沽貨
【港股市況】港股下半年開局恒指微跌29點　商湯續挫19%破底　美團升逾3%撐市（不斷更新）
【港股市況】港股下半年開局恒指微跌29點　商湯續挫19%破底　美團升逾3%撐市（不斷更新）
【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%、料短期將被列入「預定摘牌名單」
【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%、料短期將被列入「預定摘牌名單」
【商湯20】商湯半日再挫13%　大戶再調百億大貨壓境、6月累存倉170億股料部署沽貨
【商湯20】商湯半日再挫13%　大戶再調百億大貨壓境、6月累存倉170億股料部署沽貨
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款