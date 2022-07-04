【ET講股通】梁耀康：醫療電力股接力（歡迎觀眾問股）

港股下半年開局，恒指低開逾百點，早段曾跌約400點，半日跌129點，報21730點，成交729億元。美團 （03690） 逆市升近3%；阿里巴巴 （09988） 升近1%；；商湯 （00020） 續跌逾13%破底藥明生物 （02269） 、藥明康德 （02359） 升逾7%，華潤電力 （00836） 升逾4%。醫療電力股接力托港股？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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