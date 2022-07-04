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【墮胎權爭議】Google更改私隱政策　刪用戶造訪墮胎診所位置數據

科技 16:15 2022/07/04

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Google日前在官方網誌宣布，因應美國最高法院推翻女性墮胎權，決定更改健康相關私隱政策。

美國最高法院日前推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的裁定後，再掀起外界爭議。Google也因此決定變更健康相關私隱政策，包括將會於定位記錄（Location History）中自動刪除用戶造訪墮胎診所、成癮輔導中心、減肥診所或整容診所的歷史記錄。

【網絡攻擊】黑客針對反墮胎主義　外洩大量美國州政府數據

【女性權益】美國最高法院推翻女性墮胎權利　多間科企陸逐表態

Google日前在官方網誌宣布，因應美國最高法院推翻女性墮胎權，決定更改健康相關私隱政策。Google表示，未來當系統偵測到使用者造訪了某些地方時，就會自動從定位記錄中刪除這些蹤跡，包括：墮胎診所、生育中心、醫療諮詢中心、家庭暴力庇護所、成癮治療中心、減肥中心或整容診所等，並預計於未來數周生效。

至於被問到，有傳各州政府或要求企業提供資料以判斷非法墮胎行為。Google則強調，該企理解大眾對Google產品的安全及私隱的疑問。若必須提供使用者資料時，會以最大努力反對令人反感的法律要求，也會通知相關用家。

【TikTok爭議】TikTok坦承中國員工可存取美國用戶數據　擬夥甲骨文設系統限制

責任編輯：曾曉汶

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