  • 29°C
香港時間 : 2022704日 (一) 16:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【信息安全】中國擬收緊辦公設備安全規範　未達標不可招標採購

商業 15:40 2022/07/04

分享：

分享：

中國政府對外國廠商製造的辦公設備擬加強管制，有企業擔心是變相「強制技術轉移」。(資料圖片)

中國政府對外國廠商製造的辦公設備擬加強管制，要求全面中國設計、開發及生產，未達要求的產品將不能在政府部門及公營機構中採用，有企業擔心是變相「強制技術轉移」。

【七一長假】暹芭影響飲食業　黃家和：打風生意跌6成

日媒報道指中國國家市場監督管理總局擬加強管制政府部門及公營機構使用的辦公設備安全，防止敏感資訊漏出。基於「信息安全技術辦公設備安全規範」的最新版草案中，要求有關辦公設備必須是由零開始的「中國產品」，包括：在中國設計、開發及完成生產。未滿要求將不獲有關部門機構考慮作招標採購，並研究如何檢查設備符合有關要求。

文件提到的「重要零件」需要是全面中國設計及製造，包括：主控制芯片、雷射掃描零件、電容器、電阻器和摩打等，草案指多功能辦公設備內部包含大量先進技術，部分或可轉用於軍事。當中具體列出現時流行的多合一辦公設備作例子，提供打印、掃瞄、傳真、複印功能的機器，亦適用於電訊、運輸和金融等重要基礎設施營運商。

本來基本文件中的描述為「建議」性質，但在中國的日本企業團體「中國日本商會」形容，擔心建議被法律法規引用，形同接近強制實行。若重要零件要全面符合要求，擔心有關商業機密或容易流出影響競爭力。如政策落實，企業或要大幅改變現有辦公設備生產方式。

【機迷熱話】日本玩家豪花32萬購買任天堂股票　只為出席股東大會追問遊戲動向

責任編輯：王浩賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【報業危機】經營模式改變趨電子化　美國地方小報瀕滅絕
2022/07/01
【報業危機】經營模式改變趨電子化　美國地方小報瀕滅絕
【機迷熱話】日本玩家豪花32萬購買任天堂股票　只為出席股東大會追問遊戲動向
2022/07/01
【機迷熱話】日本玩家豪花32萬購買任天堂股票　只為出席股東大會追問遊戲動向
【七一長假】新地15大商場人流及生意按月升5%　餐飲時裝最受惠
2022/07/03
【七一長假】新地15大商場人流及生意按月升5%　餐飲時裝最受惠
【七一長假】暹芭影響飲食業　黃家和：打風生意跌6成
2022/07/03
【七一長假】暹芭影響飲食業　黃家和：打風生意跌6成

你可能感興趣

【報業危機】經營模式改變趨電子化　美國地方小報瀕滅絕
18:39 2022/07/01
【報業危機】經營模式改變趨電子化　美國地方小報瀕滅絕
【機迷熱話】日本玩家豪花32萬購買任天堂股票　只為出席股東大會追問遊戲動向
18:29 2022/07/01
【機迷熱話】日本玩家豪花32萬購買任天堂股票　只為出席股東大會追問遊戲動向
【七一長假】新地15大商場人流及生意按月升5%　餐飲時裝最受惠
18:18 2022/07/03
【七一長假】新地15大商場人流及生意按月升5%　餐飲時裝最受惠
晶片 經濟 日本

下一篇文章

【糧食供應】全球現化肥短缺　人尿有望成肥料荒救星
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【機迷熱話】日本玩家豪花32萬購買任天堂股票　只為出席股東大會追問遊戲動向
【機迷熱話】日本玩家豪花32萬購買任天堂股票　只為出席股東大會追問遊戲動向
【七一長假】新地15大商場人流及生意按月升5%　餐飲時裝最受惠
【七一長假】新地15大商場人流及生意按月升5%　餐飲時裝最受惠
【食材加價】夏天食用需求增　日本鰻魚食材漲價近50%
【食材加價】夏天食用需求增　日本鰻魚食材漲價近50%
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【七一長假】暹芭影響飲食業　黃家和：打風生意跌6成
【七一長假】暹芭影響飲食業　黃家和：打風生意跌6成
【Hello Kitty】Sanrio與阿里巴巴簽訂5年授權協議　獨家銷售卡通人物商品
【Hello Kitty】Sanrio與阿里巴巴簽訂5年授權協議　獨家銷售卡通人物商品
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款