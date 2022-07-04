【信息安全】中國擬收緊辦公設備安全規範　未達標不可招標採購

▲ 中國政府對外國廠商製造的辦公設備擬加強管制，有企業擔心是變相「強制技術轉移」。(資料圖片)

中國政府對外國廠商製造的辦公設備擬加強管制，要求全面中國設計、開發及生產，未達要求的產品將不能在政府部門及公營機構中採用，有企業擔心是變相「強制技術轉移」。

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日媒報道指中國國家市場監督管理總局擬加強管制政府部門及公營機構使用的辦公設備安全，防止敏感資訊漏出。基於「信息安全技術辦公設備安全規範」的最新版草案中，要求有關辦公設備必須是由零開始的「中國產品」，包括：在中國設計、開發及完成生產。未滿要求將不獲有關部門機構考慮作招標採購，並研究如何檢查設備符合有關要求。

文件提到的「重要零件」需要是全面中國設計及製造，包括：主控制芯片、雷射掃描零件、電容器、電阻器和摩打等，草案指多功能辦公設備內部包含大量先進技術，部分或可轉用於軍事。當中具體列出現時流行的多合一辦公設備作例子，提供打印、掃瞄、傳真、複印功能的機器，亦適用於電訊、運輸和金融等重要基礎設施營運商。

本來基本文件中的描述為「建議」性質，但在中國的日本企業團體「中國日本商會」形容，擔心建議被法律法規引用，形同接近強制實行。若重要零件要全面符合要求，擔心有關商業機密或容易流出影響競爭力。如政策落實，企業或要大幅改變現有辦公設備生產方式。

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責任編輯：王浩賢