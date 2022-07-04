歐洲投資銀行建議借8182億 助烏克蘭戰後重建



俄羅斯與烏克蘭的戰事仍然激烈，惟歐盟已準備為烏克蘭戰後重建。歐洲投資銀行據傳提出基金計劃，提供最多1,000億歐元幫助烏克蘭重建，包括借貸﹑資助及擔保。詳細計劃預計在周一（4日）公布。

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路透社引述內部文件報稱，歐洲投資銀行（European Investment Bank，簡稱EIB）將參考新冠疫情經濟復甦基金，推出烏克蘭戰後重建基金，提供最多1,000億歐元（約8,182億港元）。

首階段資金將由歐盟成員國及歐盟預算撥款200億歐元（約1,636億港元），以借貸﹑資助及擔保形式提供。EIB文件估計擔保有加乘效果，提議重建基金可如疫情期間向中小企提供財政擔保運作，讓金額最終超過100億歐元。

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EIB基金預計部分聚焦在重建或更新基建，如橋樑及食水與污水系統等，並重點放在部分因戰亂難民人口急速增加的城市。基金亦估計加速提升烏克蘭的能源及電子基建出口能力，以及鼓勵私人企業發展。

EIB預計在周一，於瑞士舉行的國際烏克蘭重建會議中提出詳細建議。路透社估計，重建基金最快在今年底前獲批。然而，基金需先取得歐盟委員會首肯，並獲多數成員國支持。過後，再由成員國決定如何撥出資金。

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責任編輯：吳漢培