【美股焦點】末日博士魯賓尼：美國將步入經濟衰退　股市或再暴跌50%

有「末日博士」之稱的經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）認為，美國正步入嚴重經濟衰退，或導致股市暴跌50%。

魯賓尼在國際評論網站《Project Syndicate》的專欄撰文表示，目前的經濟表現出1970年代滯脹危機和2008年衰退的特徵，有理由相信美國將陷入經濟衰退。

魯賓尼表示，現時面臨1970年代式滯脹和2008年式債務危機混合的風險，受通脹和債務的綜合影響，可能會推動股市再下跌50%。

標準普爾指數已經經歷了自1970年以來最差的半年，雖然股市在過去2周有所反彈，但魯賓尼認為這不是一個買入的機會。

魯賓尼預計，聯儲局最終會變得懦弱並接受高通脹。他稱，聯儲局對經濟軟著陸的預測相當「幼稚」。

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責任編輯：黃苑筠