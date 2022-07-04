【潛力股精選】譚智樂：中集安瑞科（03899） 3899 16:38 2022/07/04 分享： 分享： 市場最近對部分股份走勢呈現樂觀情緒，獨立股評人譚智樂（Arnold）認為部分被市場低估的股票，睇好中集安瑞科 （03899） 估值偏低，基本面亦穩健，指業績期期間值得低撈，炒波幅亦勝過追強勢股，建議投資者可考慮買入。詳細買賣部署，立即點擊收看/收聽。→【即睇買賣策略】 *下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？重溫《開市追揸沽》* 欄名 : 潛力股精選 相關文章 【潛力股精選】譚智樂：中集安瑞科（03899） 今日 【潛力股精選】譚智樂：中集安瑞科（03899） 【潛力股精選】梁耀康：小鵬汽車（09868） 2022/06/29 【潛力股精選】梁耀康：小鵬汽車（09868） 【潛力股精選】梁耀康：時代電氣（03898） 2022/06/28 【潛力股精選】梁耀康：時代電氣（03898） 【潛力股精選】梁耀康：特步國際（01368） 2022/06/27 【潛力股精選】梁耀康：特步國際（01368） 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒（附策略） 2022/06/25 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒（附策略） 你可能感興趣 【潛力股精選】譚智樂：中集安瑞科（03899） 今日 16:38 【潛力股精選】譚智樂：中集安瑞科（03899） 【潛力股精選】梁耀康：小鵬汽車（09868） 17:44 2022/06/29 【潛力股精選】梁耀康：小鵬汽車（09868） 【潛力股精選】梁耀康：時代電氣（03898） 17:40 2022/06/28 【潛力股精選】梁耀康：時代電氣（03898） 最新專欄文章 更多 經濟回暖帶動電力需求 電力股下半年有支持 2022/06/30 經濟回暖帶動電力需求 電力股下半年有支持 【潛力股精選】梁耀康：小鵬汽車（09868） 2022/06/29 【潛力股精選】梁耀康：小鵬汽車（09868） 【潛力股精選】梁耀康：時代電氣（03898） 2022/06/28 【潛力股精選】梁耀康：時代電氣（03898） 【潛力股精選】梁耀康：特步國際（01368） 2022/06/27 【潛力股精選】梁耀康：特步國際（01368） 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒（附策略） 2022/06/25 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒（附策略） 投資推介 低吸 撈底股 撈底 目標價 投資策略 個股分析 技術分析 港股 股票