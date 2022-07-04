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【潛力股精選】譚智樂：中集安瑞科（03899）

3899 16:38 2022/07/04

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市場最近對部分股份走勢呈現樂觀情緒，獨立股評人譚智樂（Arnold）認為部分被市場低估的股票，睇好中集安瑞科 （03899） 估值偏低，基本面亦穩健，指業績期期間值得低撈，炒波幅亦勝過追強勢股，建議投資者可考慮買入。詳細買賣部署，立即點擊收看/收聽。→【即睇買賣策略

*下半年資產配置策略   汽車股跑贏大市？重溫《開市追揸沽》*

欄名 : 潛力股精選

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