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【黑客攻擊】報告：傳統數據安全工具　無法抵禦60%勒索軟件威脅

科技 15:00 2022/07/04

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傳統數據安全工具的問題並非不夠強大，而是黑客可通過竊取憑證，對關鍵數據資產的特權進行存取。（法新社）

勒索軟件攻擊愈趨頻繁，企業也更重視數據安全的保護。數據安全供應商Titaniam發表的《數據外洩及勒索狀況報告》指出，雖然有超過70%企業擁有預防、檢測和回溯解決方案，以應對勒索軟件攻擊，但仍有60%情況是無法保護企業的數據。

【網絡安全】英軍社交媒體帳號遭黑客入侵　散播加密貨幣假訊息

調查結果表明，傳統的數據安全工具，例如安全備份和恢復工具、標記化（Tokenization）和數據遮罩（data masking）等，現時已無法抵禦60%勒索軟件的威脅。因此企業不能單靠傳統的數據安全工具，來防禦數據滲透和雙重勒索軟件的攻擊，而是需要能夠對使用中的數據進行加密。

黑客竊取憑證   繞過安全工具

傳統數據安全工具的問題並非不夠強大，而是黑客可通過竊取憑證，對關鍵數據資產的特權進行存取，從而繞過這些安全工具。

【加密貨幣詐騙】失蹤加密女王涉詐騙逾314億元　列入FBI十大通緝要犯名單

Titaniam行政總裁Arti Raman指出，傳統工具對勒索軟件和勒索行為無效，是因為黑客的攻擊並非來自「入侵」，而是使用偷來的憑證進行「登錄」，結果傳統的安全工具就會將黑客視為有效用戶般看待，容許他任意解密、拆解和揭開數據。一旦數據被解密，黑客就會威脅將資料外洩，並將其作為敲詐的籌碼。

為抵禦這種典型的勒索軟件攻擊行為，Arti Raman認為企業應部署具有加密功能（encryption-in-use）的數據安全解決方案，因為經加密後可幫助隱藏數據，即使黑客獲得企業資源的存取權，也是無法將資料外洩。

【香港回歸25周年系列】創科投資　創造機遇

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責任編輯：陳卓賢

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