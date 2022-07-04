【能源危機】瑞士能源部長：不保證瑞士有足夠天然氣供應　要對企業實行能源配給

據《路透社》報道，瑞士能源部長索馬魯嘉（Simonetta Sommaruga）告訴瑞士地方媒體《SonntagsZeitung》，瑞士企業將首先在能源供應短缺的情況下實行能源配給，並警告政府不能保證有足夠的天然氣持續供應。

雖然瑞士對天然氣的需求相對較低，約佔總能源消耗的 15%。根據政府數據，大約 42% 的天然氣用於家庭供暖，其餘用於工業、服務和運輸部門。但它仍然依賴進口石油和天然氣。

索馬魯嘉指，「這就是為什麼沒有人能保證總是有足夠的汽油能供每個人使用」，而她指若瑞士出現天然氣和電力短缺的情況，將首先對企業進行能源配給，她補充指，「例如，最初會限制自動扶梯或霓虹燈」。

索馬魯嘉也敦促瑞士各州加大對太陽能、沼氣、風能和水力發電的投資，透過可持續能源，減少對於入口能源及燃料的依賴。

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責任編輯：關海儀