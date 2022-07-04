【運動科技】世界盃擬引進新一代VAR技術　足球內置感測器

▲ 主辦方國際足球聯盟日前宣布，視像助理裁判系統（VAR）即將升級，加入半自動越位監測技術（SAOT）。

國際足球總會世界盃（又稱世界盃）即將在11月舉行，除了賽事備受觸目，就連比賽期間的科技應用也引來外界關注。主辦方國際足球聯盟日前宣布，視像助理裁判系統（VAR）即將升級，加入半自動越位監測技術（SAOT），同時足球也會內置動作感應器，預計將在2022年卡塔爾世界盃中登場。

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國際足球聯盟表示，上屆世界盃開始使用的VAR技術，因處理越位判決時的「劃線」過程常引來爭議。為了解決相關問題，11月舉行的卡塔爾世界盃將起用一項新技術「半自動越位監測」，提供足球場上更精準的越位（Offside）判決，確保賽事的公正性。

據國際足球聯盟的資料顯示，新系統有兩大測量方法，第一個是透過置於球場天花的12部追蹤攝影機，去追踪足球及每個球員身上的29個偵測點，攝影機每秒會收集50次數據，並計算出足球及每個球員的所在位置，而球員身上的29個偵測點都關乎越位判決。

第二個就是透過今年世界盃比賽用足球「Al Rihla」，它也在越位判決中扮演關鍵角色。它內置慣性測量單元（IMU）感測器，可將足球資料以每秒500次的頻率，傳送到VAR裁判組，允許在更重要的越位判決中，提供球員踢球的精準時間點，以作為場中裁判參考。

AI計算數據 惟仍須人工判斷

綜合兩個方法提供的數據，AI將計算出該次傳球是否有可能構成越位，系統會自動選擇出傳球一刻，甚至劃出越位線和罰球點。其後VAR裁判組人工判斷確認越位後，就會通知場中裁判。據悉，新一代系統的反應時間也會由70秒減少到25秒。

國際足球聯盟表示，希望新科技令越位判決更精準，及縮短判決所需時間。而在世界盃舉行前的未來幾個月，聯盟會繼續測試系統，並會在7月4及5日，與世界盃參賽球隊舉行工作坊，之後便會公開更多資料。

責任編輯：曾曉汶

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