末日博士魯賓尼警告美將嚴重衰退 股市或再暴跌5成

成功預測2008年金融海嘯、獲封「末日博士」的經濟學家魯賓尼(Nouriel Roubini)警告,美國可能會陷入更嚴重的經濟衰退,估計全球主要經濟體正步向滯脹債務危機,或會導致股市暴跌5成。

魯賓尼在Project Syndicate專欄撰文指,美國經濟目前展現出70年代滯脹危機及2008年衰退的特徵,有充分理由憂慮美國可能陷入較以往金融危機更嚴重的衰退。

他表示雖然在普通衰退情況下,美國和全球股市下跌幅度約為35%。但他提到由於通脹飆升加上債務危機的綜合影響,即將來臨的金融危機會有更嚴重的股市跌幅。

魯賓尼更估計:

由於下次衰退將為滯脹性及伴隨著金融危機,股市可能會跌接近50%。

(Because the next recession will be both stagflationary and accompanied by a financial crisis, the crash in equity markets could be closer to 50 percent.)