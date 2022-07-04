末日博士魯賓尼警告美將嚴重衰退 股市或再暴跌5成

成功預測2008年金融海嘯、獲封「末日博士」的經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）警告，美國可能會陷入更嚴重的經濟衰退，估計全球主要經濟體正步向滯脹債務危機，或會導致股市暴跌5成。

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魯賓尼在Project Syndicate專欄撰文指，美國經濟目前展現出70年代滯脹危機及2008年衰退的特徵，有充分理由憂慮美國可能陷入較以往金融危機更嚴重的衰退。

他表示雖然在普通衰退情況下，美國和全球股市下跌幅度約為35%。但他提到由於通脹飆升加上債務危機的綜合影響，即將來臨的金融危機會有更嚴重的股市跌幅。

魯賓尼更估計：

由於下次衰退將為滯脹性及伴隨著金融危機，股市可能會跌接近50%。 （Because the next recession will be both stagflationary and accompanied by a financial crisis, the crash in equity markets could be closer to 50 percent.）

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他指出全球多數央行及財政部門都必須承認，他們將目前的通脹危機視為過渡式通脹屬於錯誤。他更提到私人及公共債務水平已由1999年的200%升至現時的350%，較以往高很多。

魯賓尼警告在這種情況下，加息和貨幣政策迅速正常化很可能導致僵屍企業（編按：無法繼續經營，應該破產但又沒有破產，在銀行貸款和政府的支持下才免於倒閉）和家庭湧現，及部分國家政府出現破產違約的危機。

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責任編輯：鄭錦玲