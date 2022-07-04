  • 29°C
香港時間 : 2022704日 (一) 17:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國經濟】拜登籲加油站降價 遭貝索斯抨擊：誤解市場動態

環球政經 16:15 2022/07/04

分享：

分享：

據《路透社》報道，亞馬遜 （AMZN）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）在周未與白宮發生爭執，因為貝索斯不滿美國總統拜登呼籲加油站公司降低價格。

拜登在周六（２日）在Twitter發文指，「現時是一個戰爭及全球危機的時期，降低你在加油站收取的價格，以反映你為產品支付成本，現在就去做」，其要求加油站公司降低汽油價格，因為油價在美國多個地區經已飆升至每加侖約 5 美元。

貝索斯在不久後於Twitter發文指，「通貨膨脹對白宮來說太重要了，不能繼續發表這樣的聲明。這要麼是在誤導觀眾，要麼是誤解了市場動態」。

貝索斯在過去也曾與拜登政府爭吵。在 5月時，他指責拜登誤導公眾，並指責他的政府導致通脹飆升。

同場加映：【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

【延伸閱讀】【下半年展望】凱基溫傑：恒指下半年最樂觀25000  推介6精選股 3大投資主題（附買入價及目標價）【下一頁

    點擊圖片放大
    +12
    +11

同場加映：【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀

開啟hket App，閱讀全文
經濟 美元 拜登 通脹 白宮 美國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

富爸爸窮爸爸作者：比特幣1100美元先撈底！
富爸爸窮爸爸作者：比特幣1100美元先撈底！
【有相睇】單位內籠簡陋　勝在周邊配套齊全　元朗私樓220萬易手
【有相睇】單位內籠簡陋　勝在周邊配套齊全　元朗私樓220萬易手
【Apple】 iPhone 14 Plus有聲氣 或會成便宜大屏iPhone
【Apple】 iPhone 14 Plus有聲氣 或會成便宜大屏iPhone
【帶你睇盤】屯門指標屋苑　規模配套無得輸　靚裝兩房叫價490萬
【帶你睇盤】屯門指標屋苑　規模配套無得輸　靚裝兩房叫價490萬
【室內設計】醫護夫婦花70萬裝修800尺大宅 簡約北歐風盡顯溫馨 小朋友房內攀石牆成焦點
【室內設計】醫護夫婦花70萬裝修800尺大宅 簡約北歐風盡顯溫馨 小朋友房內攀石牆成焦點
【網紅逝世】Minecraft YouTuber Technoblade死於癌症 享年 23 歲
【網紅逝世】Minecraft YouTuber Technoblade死於癌症 享年 23 歲
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款